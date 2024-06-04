"Перейнявся питанням": чи зможе Бєлоусов вплинути на дружин російських мобілізованих

У Росії на "протести" знову зібралися дружини мобілізованих та контрактників. На цю акцію швидко відреагував новий міністр оборони Андрєй Бєлоусов, який нібито перейнявся питанням й хоче зустрітися з мітингувальниками.

У розмові з 24 Каналом політтехнолог Борис Тизенгаузен припустив, хто та з якою метою організував подібну акцію. Він додав, що зараз Бєлоусов просто пограє у глибоковіруючу та чуйну людину.

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Як пройшла чергова акція дружин мобілізованих

Російські пропагандистські телеграм-канали написали, що буцімто Бєлоусов не проти демобілізації, але генштаб жорстко позначив позицію. На фоні генеральських чисток міністр не хоче ще більше загострювати відносини з військовими. Але готовий вислухати родичів військових, приділити їм час.

Дівчина, яка висвітлювала цю "акцію" розповіла, що журналістів навмисно не кликали, аби не наражати їх на небезпеку. Адже під час минулої акції нібито затримали журналістку, тому цього разу дружини мобілізованих вирішили, що висвітлювати мітинг повинна одна з учасниць протесту.

Кореспондентка-любителька розповіла, що автозак поїхав, можливо, його пригнали, аби полякати "протестувальників". Вона похвалилася, що дівчата стали на коліна й через це силовики не змогли їх затримати.

Це взагалі ввійде в історію російського нещадного бунту. Чого вони там хочуть, щоб їхні чоловіки повернулися додому? Не повернуться. Дивно, що вони взагалі вийшли й щось просять. Навпаки, якщо не повернеться, то можна буде закрити кредити,

– зазначив Тизенгаузен.

За його словами, російські спецслужби тримають подібні "акції" на контролі й дають можливість їм статися.

"Я не вірю у подібну акцію, щоб вона не була узгоджена зі спецслужбами. Просто не вірю. Вони найімовірніше показали картинку, що цих "протестувальників" всього десяток, а решта нібито щасливі. Я більше повірю, що вони це завдання виконували", – мовив політтехнолог.

Що відомо про рух дружин мобілізованих у Росії