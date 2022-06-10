"Б’ємо так, що гай шумить": як ЗСУ з гармат "Мста-Б" нищать окупантів, – промовисті фото

Українські артилеристи продовжують наводити жах на росіян. Військові показали, як нищать ворога з гармати А65 "Мста-Б".

Гармата А65 "Мста-Б" в ділі

Воїни 45 окремої артилерійської бригади Збройних сил України показали, як застосовують гармати А65 "Мста-Б".

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Б'ємо так, що гай шумить і руські офіцери з боєприпасами закінчуються. Ми – на своїй землі, знаємо, що робимо і будемо бити окупантів з будь-якої зброї. Аж допоки не вичистимо Україну від останнього загарбника,

– зазначили воїни.

Гармата А65 "Мста-Б" в руках у наших воїнів нищить росіян не гірше західної техніки / Фото 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Колосальні втрати ворога

Станом на ранок 10 червня на війні проти України загинули вже 31 900 російських військових, зокрема 200 окупантів було ліквідовано за минулу добу. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки.

За вчора окупантам довелося попрощатися ще з 11 танками, 12 бойовими броньованими машинами, 9 реактивними системами залпового вогню, 10 безпілотниками оперативно-тактичного рівня, 17 одиницями автомобільної техніки та автоцистерн, артилерійською системою, засобом протиповітряної оборони та 1 одиницею спеціальної техніки.

Найбільших втрат ворожі війська зазнали на Харківському та Бахмутському напрямках фронту.

Вчора українські військові "запалили" базу ПВК "Вагнер". Вона була розташована в місті Кадіївка Луганської області, яке росіяни нахабно окупували у 2014 році.

За понад 3 місяці повномасштабної війни українські воїни фактично знищили цілу ворожу бригаду. Мова про особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, який зазнав суттєвих втрат.

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