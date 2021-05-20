Бойовик "Бєс" Безлер відсудив у Bellingcat 340 тисяч рублів "моральної шкоди"

Російський суд зобов'язав розслідувачів Bellingcat виплатити російському найманцю Ігорю Безлеру 340 тисяч рублів. Безлер наполягає, що згадки про нього у матеріалах розслідувачів про збиття МН-17 його ганьблять.

Bellingcat у своїх розслідуваннях розповідав про причетність "Бєса" до збиття малайзійського Boeing MH-17. Втім, він так і не став одним з обвинувачених суду у Нідерландах, що розглядає справу.

Дивіться ще Була на весіллі доньки бойовика Бабая: співробітниця ОБСЄ працює у місії ЄС в Україні

Безлер проходить у справі збиття Boeing MH-17

Безлер фігурує у справі збиття літака і навіть давав свідчення міжнародній Спільній слідчій групі. Доказами причетності Безлера до збиття пасажирського літака у Bellingcat вважають 2 перехоплення телефонних розмов. Їх опублікувала Служба безпеки України.

Окрім того, саме Безлер командував збройними формуваннями Росії на Донбасі.

Телефонні розмови Безлера

Літак Boeing-777 збили над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 пасажирів загинули. Суд триває з березня 2020 року. До речі, у Нідерландах провели незалежне розслідування щодо ролі України у катастрофі MH17. Виявили, що держава не винна.

Перша розмова відбулася за кілька хвилин до катастрофи. Один з бойовиків з позивним "Наемник" телефонує Безлеру та каже, що "пташка" полетіла у напрямку Безлера.

Друга – розмова, що відбулася через 20 хвилин після катастрофи. Тоді Безлер телефонував іншому представнику бойовиків та повідомляє про збиття літака.

Що відомо про Ігоря Безлера? Він



Однак вже наприкінці 2014 року він нібито виїхав з Горлівки до невідомого для слідства місця. Він ексватажок бойовиків так званої "ДНР", громадянин Росії. Відомий за позовним "Бєс". У квітні 2014 року Безлер у складі диверсійної групи брав участь в захоплені Донецького СБУ та будівлі МВС у Горлівці.Однак вже наприкінці 2014 року він нібито виїхав з Горлівки до невідомого для слідства місця.

Що робив Безлер на Донбасі

За інформацією СБУ, Ігор Безлер потрапив на Донбас ще 2012 року, де жив до лютого 2014 року. Після цього він поїхав до Криму, де брав участь у захоплені півострова Росією.

Навесні 2014 року повернувся на Донбас.

Правоохоронні органи України звинувачують його у тероризмі, захопленні адміністративних будинків, зброї, викраденні та вбивстві людей.

Що Безлеру приписує Bellingcat

Bellingcat наводить ще одну розмову, де ймовірний Безлер доповідає російському куратору з ГРУ Василию Гераніну про збитий літак, який виявився цивільним.

У свою чергу журналісти не виключають, що російський "БУК", який збив літак, визначив його на радарах і запустив ракету без дзвінка. Інша справа, чи "БУК" перебував у підпорядкуванні Безлера. До того ж, викликає дискусію точне датування дзвінків, пуску ракети та збиття.

Сам Безлер наполягає, що в Bellingcat не тільки помилково інтерпретували його телефонні дзвінки, а й дарма прямо ідентифікували його як особу, причетну до авіакатастрофи.

Кожна згадка Безлера журналістами, на його думку, його ганьбить, за що він і вимагає відшкодування.



Головне про катастрофу МН17 на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

