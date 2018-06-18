Бйорндален відсвяткував закінчення кар'єри гучною вечіркою: з'явились фото і відео

Жива легенда біатлону норвежець Уле Ейнар Бйорндален влаштував прощальну вечірку з нагоди закінчення своєї феноменальної кар'єри.

Урочистості відбулись 16 червня неподалік від Осло.

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На святкову вечірку "король біатлону" запросив понад 200 гостей, серед яких було чимало колишніх теперішніх спортсменів.

Я мав можливість сказати "Прощавайте" і "Дякую" всім людям, які були близькі до мене і моєї кар'єри. Це був чудовий вечір. Вдячний всім,

– написав Бйорндален у своєму Facebook, опублікувавши кілька фото з урочистого вечора.

Раніше в мережі з'явилось відео, як Уле Ейнар Бйорндален разом зі своєю дружиною білоруською біатлоністкою Дар'єю Домрачевою танцюють запальний танець.

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3 квітня 8-разовий олімпійський чемпіон, найтитулованіший біатлоніст в історії цього виду спорту, норвежець Уле Ейнар Бйорндален оголосив про завершення кар'єри, яка тривала понад 25 років.