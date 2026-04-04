Без згадки про Україну: Білий дім подав проєкт рекордного бюджету США на 2027 рік

Адміністрація Дональда Трампа подала проєкт бюджету США на 2027 рік. Білий дім вимагає рекордних 1,5 трильйона доларів на оборону.

Про це пише CNN.

Що Білий дім заклав у проєкт бюджету?

Проєкт бюджету Білого дому передбачає, що загальні витрати на 2027 рік сягнуть 2,16 трильйона доларів. Рекордну суму у сучасній історії країни вимагають на оборону – 1,5 трильйона доларів. Це більше на 40%, ніж у 2026 році.

Зокрема, кошти хочуть спрямувати на виробництво боєприпасів, розвиток військово-морського флоту США та на нові винищувачі 6-го покоління F-47.

Також витратитись планують на початок будівництва системи протиракетної оборони Golden Dome або "Золотий купол".

Інші вимоги Білого дому:

інвестувати американці хочуть в ядерний арсенал, в тому числі розробку нових ядерних боєголовок. Також у безпілотники та військове застосування штучного інтелекту,

підвищення зарплати військовим на 5 – 7%, щоб покращити набір і утримання кадрів,

скорочення цивільних програм на 10% (до 660 мільярдів доларів), порівняно з 2026 роком,

13 мільярдів доларів просять на видобуток критичних мінералів у США,

бюджет NASA скоротити на 23% до 18,8 мільярда доларів. Проте передбачено додаткове фінансування програми висадки на Місяць,

зменшити внески в ООН та інші міжнародні організації на 2,7 мільярда доларів,

урізати фінансування міжнародних програм на 30% до 35,6 мільярда доларів, а USAID можуть ліквідувати.

Видання зазначає, що зменшення витрат на цивільні програми торкнеться, зокрема, охорони здоров'я, соціальних послуг та житла.

Утім, у документі нічого не сказано про допомогу для України. Наразі це лише проєкт бюджету, а остаточне рішення ухвалює Конгрес. А деякі демократи вже розкритикували скорочення витрат на внутрішні програми, пише Reuters.

