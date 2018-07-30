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Бюджетний Moto E5 Play Android Oreo за 100 євро незабаром надійде у продаж

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Moto E5 Play Android Oreo (Go Edition) незабаром надійде у продаж
Moto E5 Play Android Oreo (Go Edition) незабаром надійде у продаж

Компанія Motorola нещодавно анонсувала свій новий бюджетний смартфон Moto E5 Play Android Oreo (Go Edition). Вже незабаром в Європі почнеться продаж цього пристрою.

Смартфон працює під управлінням Android 8.1 Oreo Go Edition. Як відомо, Android Go, представили минулого року спеціально для бюджетних смартфонів і для ринків країн, що розвиваються.

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Діагональ дисплея складає 5,34 дюйма, а його роздільна здатність 480х960 точок. Пристрій працює на 4-ядерному процесорі Snapdragon 425, лише гігабайт оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованого сховища.

Moto E5 Play Android Oreo

Moto E5 Play Android Oreo коштує 105 євро

Ємність акумулятора Moto E5 Play Android Oreo теж доволі скромна – 2100 мА. Основна камера має роздільну здатність 8 Мп, фронтальна – 5 Мп.

У Європі смартфон буде коштувати всього 105 євро, а це 3200 гривень.

Отож, якщо ви шукаєте звичайний смартфон для повсякденної роботи і при цьому за хорошу ціну, то Moto E5 Play Android Oreo – ідеальний варіант. Однак, якщо вам потрібен пристрій для перегляду відео, ігор чи довгого перебування у соцмережах – краще пошукати дорожчу модель. Адже у цього ґаджета погана роздільна здатність, слабенький процесор та дуже короткий час роботи на одному заряді батареї.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Motorola Смартфони
Джерело: 24 Канал
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