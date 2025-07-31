Після закону, який фактично ліквідовував антикорупційні органи, з'явилася інформація, що Європа начебто зупинила певні дотації для України. Однак, 31 липня незалежність НАБУ і САП відновили.

Наразі ми не втрачали коштів від ЄС. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що нам не доплатили суму приблизно у 1,5 мільярда, але її просто відтермінували.

Дивіться також Для НАБУ та САП повертають повноваження: як у світі реагують на новий закон

Виникла ще одна серйозна проблема

Скоріш за все, ми отримаємо її у наступному транші. Тож ці кошти все-таки надійдуть до державного бюджету.

"Але було серйозніше попередження від Європейського Союзу, що можуть бути зупинені інші фінансування. Тоді Україна втратить багато грошей", – зауважив політолог.



Мовиться про проблему з Бюро економічної безпеки. Вона може коштувати Україні значно більше, ніж 1,5 мільярда. Адже обрання людини на посаду керівника БЕБ і запуск цієї установи прописаний у контексті співробітництва, зокрема з Міжнародним валютним фондом.

Якщо цю проблему не розв'яжуть, то з великою ймовірністю нам знову відтермінують гроші. Для нас ця ситуація є абсолютно критичною. Це сфера відповідальності виключно уряду, який повинен призначити людину на посаду.

"Конкурс уже був. Конкурсна комісія подала кандидатуру, але Кабмін через якусь причину її не затверджує. Це створює дуже великі проблеми для України", – наголосив Ігор Рейтерович.

Що не так з кандидатом на посаду?

Одностайну підтримку комісії отримав Олександр Цивінський, але щодо його кандидатури розпочали додаткову перевірку. Нібито виникли питання у Служби безпеки України, але вже за кілька днів стало відомо, що ніяких пересторог для його призначення немає.

Новому прем'єру Юлії Свириденко уже ставили питання, чому Олександр Цивінський досі не призначений на посаду. Вона відповіла, що Кабмін робить все згідно з законом.

На жаль, я не можу з нею погодитися, Кабмін уже порушує закон, тому що він не може висувати додаткові умови до тих кандидатур, які вже затверджені конкурсною комісією. Кабмін просто повинен призначити цю людину.

– пояснив Ігор Рейтерович.

Скоріш за все, є внутрішньополітична історія, чому цю кандидатуру не підтримують. Можливо, одна з причин в тому, що Олександр Цивінський – виходець зі структури НАБУ. На жаль, затягування з його призначенням матиме негативні наслідки для України.

Зауважимо, Єврокомісія вимагає, щоб Бюро економічної безпеки якнайшвидше отримало свого директора. Там нагадали, що у звіті за 2024 рік було вказано на необхідності впровадження закону про БЕБ у швидкі терміни.