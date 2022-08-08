В Україні з'явиться Бюро санкційної політики: що відомо про новий орган при РНБО

В Україні при Раді національної безпеки та оборони планують створити Бюро санкційної політики. Урядовий комітет розглянув доопрацьований відповідний законопроєкт.

Бюро санкційної політики згідно з законопроєктом є робочим органом РНБО. Він координуватиме діяльність суб’єктів, що реалізують санкційну політику України.

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Що відомо про Бюро санкційної політики

Бюро перевірятиме пропозиції про застосування санкцій на відповідність концептуальним підходам, напрямам, заходам у сфері санкційної політики України, визначеним РНБО.

Апарат Ради – "повністю готовий" до роботи зі створення Державного реєстру санкцій, який передбачено утворити згідно з законопроєктом.

Апаратові Ради, який є адміністратором цього реєстру, пропонується дозволити обробляти усі види інформації з обмеженим доступом і надати доступ до баз даних та реєстрів інших державних органів,

– підкреслив виконувач обов'язків керівника Апарату РНБО Андрій Зюзь.

Він зазначив, що учасники засідання підтримали пропозицію щодо термінового направлення законопроєкту на розгляд уряду. Після цього його буде направлено до Верховної Ради.

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