У Харкові відмовились демонтувати бюст Пушкіна: у чому причина

28 жовтня 2022 , 14:34
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Джерело:

Вадим Поздняков

У Харкові відмовились демонтувати бюст Пушкіна та переносити його до музею. В ОВА порадили звернутися до Мінкульту.

Про це повідомив співзасновник проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков. За його словами, позиція Харківської ОВА виявилась "дуже неприємною".

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У Харкові відмовились демонтувати бюст Пушкіна

Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості про підтримку демонтажу бюста Пушкіна та перенесення його до музею в Харкові та порадила звернутися до Мінкульту,
– заявив Поздняков.

На запит Позднякова відповів директор Департаменту культури та туризму ХОВА Едуард Павленко. Він розповів, що знести чи навіть просто перенести бюст Пушкіна – не в його компетенції.

"Пам’ятник поетові Пушкіну внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку монументального мистецтва національного значення", – мовиться у документі.

У такий спосіб знести бюст Пушкіна можна лише на рівні Міністерства культури та інформаційної політики України.


Відповідь на запит / фото Вадима Позднякова

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Автор: Софія Ковнір