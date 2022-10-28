У Харкові відмовились демонтувати бюст Пушкіна: у чому причина

У Харкові відмовились демонтувати бюст Пушкіна та переносити його до музею. В ОВА порадили звернутися до Мінкульту.

Про це повідомив співзасновник проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков. За його словами, позиція Харківської ОВА виявилась "дуже неприємною".

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У Харкові відмовились демонтувати бюст Пушкіна

Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості про підтримку демонтажу бюста Пушкіна та перенесення його до музею в Харкові та порадила звернутися до Мінкульту,

– заявив Поздняков.

На запит Позднякова відповів директор Департаменту культури та туризму ХОВА Едуард Павленко. Він розповів, що знести чи навіть просто перенести бюст Пушкіна – не в його компетенції.

"Пам’ятник поетові Пушкіну внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку монументального мистецтва національного значення", – мовиться у документі.

У такий спосіб знести бюст Пушкіна можна лише на рівні Міністерства культури та інформаційної політики України.



Відповідь на запит / фото Вадима Позднякова

В Одесі досі не можуть знести пам'ятником Катерині ІІ

Раніше на сайті Президента України опублікували петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ.

На початок серпня петиція набрала навіть більше необхідної кількості голосів. За знесення пам'ятника проголосували 26,5 тисяч українців.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію та заявив, що звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені там питання відповідно до компетенції.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов наголосив, що він проти знесення пам'ятника. За його словами, нібито потрібен компроміс з Росією.

28 вересня міська рада Одеси не проголосувала за демонтаж пам'ятника.

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