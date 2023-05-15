Могли вдарити палкою по спині, – полонений колаборант про знущання російських командирів

Полонений колаборант розповів, що російське командування знущається зі своїх бійців. Вони не вважають їх за людей, а побиття своїх – звичайна тактика окупантів.

Полоненого звати Костянтин Гончаров, він з окупованої Луганської області. Його розповідь 24 Каналу передали джерела в ЗСУ.

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Скотське ставлення командирів

Гончаров розповів про жахливе ставлення російських командирів. Вони знущаються з особового складу. Наприклад, можуть дозволити собі не просто підняти руку на солдата, а навіть побити дубинкою.

Ставлення до мене, як і до інших, можна сказати, скотське. Військових могли дубинкою чи палкою вдарити по горбі,

– пригадує Гончаров.

Полонений розповів про випадок, коли один водій на Камазі пролетів на великій швидкості. Командир передав по рації, аби його затримали. Згодом при всіх відлупцював його дубинкою.



Полонений колаборант / Скриншот з відео

Крім того, Гончаров скаржиться на спорядження. Каже, за 2 з половиною роки контракту він не отримав нічого нового.

Полонений бачить, що до колаборантів та людей з окупованих територій росіяни ставляться як до гарматного м'яса. Їх кидають у бій першочергово, а своїх росіяни залишають "на потім".

Що відомо про полоненого