Колишні "обмежено придатні" з травня проходитимуть нову базову підготовку: що змінилося
- З 1 травня діють зміни до базової підготовки для "обмежено придатних", зокрема скорочено термін навчання до одного місяця та знижено фізичні навантаження.
- Навчання проходитимуть у складі окремих навчальних підрозділів.
- Зміни охоплюють як новопризваних військовослужбовців, так і тих, хто проходить підготовку повторно або навчався на кафедрах військової підготовки.
З 1 травня почали діяти зміни до БЗВП для "обмежено придатних". Зокрема було зменшено фізичні навантаження та термін навчання.
Навчання буде відбуватися у складі окремих навчальних підрозділів. Про це повідмоляє 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ.
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Що зміниться у БЗВП для "обмежено придатних"
Починаючи з 1 травня на таких військовослужбовців чекає оновлена програма підготовки:
- скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
- зниження рівня фізичних навантажень;
- формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
Це стосується військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.
Йдеться про військовослужбовців, що були щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.