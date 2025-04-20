Мобілізація в Україні: чому без БЗВП не потрапиш на передову

Перед тим, як відправитися на фронт, всі мобілізовані проходять обов'язкову базовий курс загальної військової підготовки. До появи позначки про проходження чоловіка не можуть залучати до бойових дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Як відбувається БЗВП в Україні

БЗВП проводиться в навчальних центрах України, або ж у спеціально створених навчальних таборах в Європі. Підготовка військового триває півтора місяця – тобто 45 днів. За цей час мобілізованого навчають:

загальній тактиці

навичкам володіння індивідуальною та колективною зброєю

військовій топографії

тактичній медицині

інженерній справі

основам зв’язку

основи пілотування БПЛА

Нещодавно у ЗСУ оновили програму БЗВП для тих, хто проходить підготовку в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Зміни передбачають скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб), зниження рівня фізичних навантажень та формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Що відомо про БЗВП для студентів

З 2025 року проходження БЗВП стане обов'язковим для студентів всіх вищих навчальних закладів. Юнаки, які не пройдуть підготовку або відмовляться скласти присягу, не зможуть продовжити своє навчання у вишах. Окрім цього, згідно зі змінами в законі, чоловіки без БЗВП не зможуть отримати роботу в органах державної служби, в органах місцевого самоврядуванняі органів прокуратури.

Базову загальну військову підготовку викладатимуть із 2-го курсу, навчання включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах.

Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду.

Після завершення цієї програми студенти складатимуть військову присягу, отримають сертифікат та військово-облікову спеціальність.