Поблизу Ємену невідомі напали на танкер із 22 членами екіпажу: це могли бути хусити

За даними ЗМІ, біля узбережжя Ємену озброєні особи захопили судно Central Park, на борту якого перебував багатонаціональний екіпаж із семи країн. Наразі жодне військове угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Цілком ймовірно, що нападниками можуть виявитися єменські хусити. Адже вони офіційно анонсували полювання на ізраїльські судна.

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У полоні – 22 людей

У компанії – власниці танкера Zodiac Maritime повідомили, що у заручниках невідомих перебувають 22 члени екіпажу. Вони – представники сімох країн: В’єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін та Росії. Капітан судна – громадянин Туреччини. Відомо, що танкер Central Park перевозив фосфорну кислоту.

Цікаво, що сама лондонська компанія Zodiac Maritime є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Наразі офіційних коментарів про захоплення судна немає.

Це могли бути хусити

На початку листопада Ємен офіційно втрутився у війну ХАМАС та Ізраїлю на боці палестинських терористів. Тоді єменські хусити вдарили по Ізраїлю ракетами. Підтримувані Іраном, єменські бойовики оголосили, що захоплюватимуть ізраїльські судна і закликали іноземців утриматися від роботи на цих кораблях.

19 листопада хусити повідомили про захоплення начебто ізраїльського судна Galaxy Leader у Червоному морі.

В адміністрації Нетаньягу тоді підтвердили напад на танкер. Там уточнили, що корабель жодним чином не пов'язаний з Ізраїлем. Ба більше, на судні немає євреїв. Усі 25 членів екіпажу – це громадяни України, Болгарії, Філіппін та Мексики.

У МЗС зазначили, що вивчають інформацію про перебування українців на викраденому судні.

: Хусити прийшли до влади у Ємені на початку 2015 року. Вони захопили столицю країни, а потім і увесь північний захід. Хуситський режим спирається на допомогу Ірану, а міжнародно визнаний уряд – на підтримку Саудівської Аравії. Завдяки постачанням з Тегерану, хусити мають досить потужні збройні сили, зокрема й далекобійні балістичні ракети.