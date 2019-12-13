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      CEO STADA: Ми плануємо розширити лінійку продукції Biopharma

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      Фармакологія / lubeznaya.ru

      Німецька фармакологічна компанія STADA після завершення угоди купівлі фармбізнесу рецептурних і безрецептурних препаратів виробника препаратів крові Biopharma планує сконцентруватися на розширення лінійки препаратів.

      Про це повідомив СЕО компанії Пітер Гольдшмідт на прес-конференції в середу.

      "Наша мета – дати більше високоякісної продукції в Україну. Плануємо розширити лінійку продукції, створити додаткові робочі місця і за наступні два-три роки – інвестувати у виробничі потужності близько EUR5 млн", – сказав він.

      За словами Гольдшмідт, після покупки бізнесу Biopharma STADA має намір стати одним з головних гравців на фармринку Центральної та Східної Європи.

      Наша стратегія спрямована на Європу. Зі стратегічної точки зору український фармринок дуже динамічний, і є сенс інвестувати в Україну,
      – підкреслив СЕО компанії.

      Він також додав, що в подальшому STADA планує брати участь і підтримувати Державну програму реімбурсації (відшкодування) вартості лікарських засобів, однак спочатку необхідно проаналізувати лінійку препаратів.

      У свою чергу, керуючий партнер Biopharma Костянтин Єфименко зазначив, що прихід STADA на фармринок України "підніме стандарти всього ринку".

      Як повідомлялося, STADA купує фармбізнес рецептурних і безрецептурних препаратів виробника препаратів крові Biopharma. Угода передбачає придбання виробничих потужностей в Білій Церкві (Київська обл.).

      Акціонери Biopharma збережуть бізнес компанії, пов'язаний з переробкою плазми крові, і зосередяться на його розвитку як в Україні, так і за її межами. Для придбання STADA необхідно отримати дозвіл на злиття в Україні.

      Як очікується, операція буде закрита в грудні 2019 року.

      Українським бізнесом STADA керує новопризначений генеральний директор Борис Лабенська.

      Керуючий партнер Biopharma Єфименко спільно з партнером Василем Хмельницьким і фінансовими інвесторами зосередиться на розвитку бізнесу компанії з переробки плазми крові, розвиваючи новий завод Biopharma з фракціонування плазми та мережу сучасних центрів збору крові, а також розширюючи присутність на міжнародних ринках.

      За інформацією компанії SMD, в даний час Biopharma займає 25-е місце на роздрібному ринку України з часткою 1,1% і 7-е місце в держзакупівлі з часткою 2,7%.

      Чистий прибуток ТОВ "Біофарма" за 2018 рік склав 85,042 млн грн, виручка – 1, 326 млрд грн.

      Раніше STADA повідомила про плани придбання у японської Takeda Pharmaceutical Company Limited портфеля безрецептурних (ОТС) і рецептурних продуктів за $ 660 млн. Операцію планується закрити в першому кварталі 2020 року. Потім до команди STADA приєднається близько 500 співробітників маркетингу і продажів з Takeda Pharmaceutical.

      Крім того, Takeda і STADA укладуть угоди про виробництво і постачання в рамках придбаного портфеля, відповідно до якого Takeda продовжить поставляти продукцію в STADA. Операція буде фінансуватися за рахунок позикового капіталу.

      Групі STADA буде переданий портфель з 20 продуктів, зареєстрованих в РФ, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Казахстані, Узбекистані та інших країнах. В угоду увійшли препарати для лікування діабету, серцево-судинних і респіраторних захворювань, а також біологічно активні добавки.

      Штаб-квартира STADA Arzneimittel AG розташований в Бад-Фільбелі (Німеччина). Основна увага компанія фокусує на розвитку двох напрямків – дженерики і ОТС. Продукція STADA представлена ​​в 120 країнах.

      Скориговані продажі групи в 2018 фінансовому році досягли EUR2,33 млрд, скоригований прибуток EBITDA – EUR503,5 млн.

      Станом на 31 грудня 2018 року в STADA працювало 10,4 тис. співробітників по всьому світу.

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      Теги: Новини України Медицина Інвестиції
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