"Америка вас не покине": лідер більшості в Сенаті США прибув до Львова

Сенатор Чак Шумер прибув до України з візитом у п'ятницю, 23 лютого. Лідер демократичної більшості у Сенаті хоче продемонструвати солідарність із Україною та посилити тиск на республіканців, які виступають проти надання допомоги Україні.

Чак Шумер прибув з візитом до України та опублікував фото зі Львова та наголосив на підтримці України.

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Америка солідарна з Україною

Чак Шумер прагне переконати Зеленського та інших чиновників у тому, що Конгрес все ж надасть Україні пакет допомоги на 60 млрд доларів.

Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку,

– написав він у соцмережі X.

Сенат США ще 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Відповідно до законопроєкту, 60 мільярдів доларів буде виділено Україні. Проте тепер рішення має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці.

Яка позиція республіканців

Проти схвалення законопроєкту виступили 29 сенаторів, із них більшість очікувано є республіканцями.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон розкритикував текст законопроєкту, яким передбачається допомога Україні. На його думку, "законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему, що стоїть перед нашою країною", маючи на увазі прикордонну політику країни.

Варто зазначити, що обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе підписати його.

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