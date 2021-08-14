Найголовніше – сказати, чому Україна потрібна США, – експосол Чалий дав поради Зеленському

Візит Президента України Володимира Зеленського до США планується на 30 серпня. Напередодні візиту потрібно детально підготуватися до зустрічі з американським президентом Джо Байденом.

Таку думку у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною висловив експосол України в США Валерій Чалий. За час своєї діяльності в посольстві та Офісі Президента він брав участь у підготовці приблизно 70 візитів. Із огляду на свій досвід, експосол дав кілька порад Зеленському перед візитом у США.

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"Найголовніше – сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", – зауважив Чалий.

Він додав, що "підвищені тони" чи новітні способи комунікації у Білому домі не спрацюють. Важливо підготувати презентацію досягнень України, бачення її розвитку та ситуації в регіоні.

Акценти зустрічі Зеленського і Байдена

На думку експосла, варто також чітко вказати на ймовірні напрямки діяльності спільно з Джо Байденом, Конгресом і США загалом. Усі ці моменти слід прописати в "порядку денному".

Позитивний момент може справити й перша зустріч у Білому домі. Таких можливостей навіть у президента буде небагато, але поговорити з Байденом Зеленському потрібно.

Джозеф Байден – це надзвичайно досвідчений політик. Він є глибоким спеціалістом у зовнішній політиці і людиною, яка має мудрість,

– підкреслив Чалий.

Щоб зрозуміти масштаб історії США та їхнього лідера, слід поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей з оточення Байдена. Із його радниками, які будуть щось підказувати, з іншими довіреними людьми. Тоді сформується розуміння, про що варто говорити з президентом США.

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Очікувані результати зустрічі президентів

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс Президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі. За словами експосла, мета документу – імплементація стратегічного партнерства України та США.

"Питання взаємодії зі Сполученими Штатами – ключовим нашим стратегічним партнером – має бути ширшим в обговоренні, ніж просто всередині якихось кабінетів", – пояснив Чалий.

Відтак "дорожня карта" містить конкретні пропозиції щодо співпраці України зі США на наступні 2 роки. Мовиться про сфери:

безпеки;

оборони;

політики;

дипломатії;

енергетики;

економіки;

гуманітарну.

Документ стосується і питання в'їзду та виїзду українців та американців до країн-партнерів. Окрім цього, порушує питання верховенства права та внутрішніх реформ, із якими США допомагають Україні.

Повне інтерв'ю Валерія Чалого дивіться у вівторок, 17 серпня, на 24 каналі. Не пропустіть!