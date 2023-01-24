Військовий експерт розкритикував негативні відгуки про танки Challenger-2

Велика Британія передасть Україні 14 танків Challenger 2. Деякі люди вже критикують ці танки, адже вважають їх гіршими за радянські аналоги. З цим важко погодитися. Challenger 2 – потужна машина, яка має особливі переваги.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Раніше неодноразово з'являлися повідомлення, що ці танки повільні та не дуже добре маневрують. Також там немає механізму автоматичного заряджання боєприпасів.

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За словами Черника, він не поділяє точку зору, що Challenger 2 – поганий танк. Дійсно, радянська танкова школа, починаючи з Т-72, перейшла до механізму автоматичного заряджання. Однак це створює і певні проблеми.

Так званий "лоток" для заряджання в радянських танках розташований прямо під баштою танка. Тому потрапляння навіть ручної кумулятивної гранати може вивести цей механізм з ладу. А про безпеку екіпажу – взагалі нема що говорити.

Кілька моментів. Дійсно, з автоматичним механізмом гармата перезаряджається швидше. Але СРСР розраховував, що танк не живе довше 15 хвилин на полі бою. Відстріляв – і загинув. На Заході все по-іншому. В них боєкомплект розташований в башті позаду. Це суттєво посилює захист та виживання екіпажу,

– зауважив Черник.

Якщо механізм автоматичного заряджання виходить з ладу, то його зремонтувати в польових умовах практично неможливо. На його погляд, значно стабільніше, коли в танку є людина, яка заряджає боєприпаси.

Які переваги у танків Challenger 2

Черник визнає, що Challenger 2 мають свої недоліки. Вага у 75 тонн – неймовірно багато, але за певних обставин може бути перевагою. Ця машина більш захищена та може витримати серйозні танкові дуелі на полі бою.

Також Challenger 2 – єдиний танк, за яким було підтверджено уражання цілі на відстані в 4 кілометри 700 метрів. Радянські аналоги переважно влучають на рівні 2 кілометрів.

Черник розповів про переваги танків Challenger 2: дивіться відео

ЗСУ знищили один із найсучасніших російських танків

Нещодавно українські військові продемонстрували відео, як знищили на Луганщині один із найновітніших танків окупантів – Т-90М "Прорив". Як наголосив Черник, танки Т90 – це глибока модернізація Т-72. Там немає нічого надсучасного, але вони добре доопрацьовані та "прокачані".

Є версія, що Т-90М вдалося знищити зі звичайного ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав". Якщо це так, то окупанти не мають змоги поставити повноцінний динамічний захист на ці машини.

Те, що ці танки кидають в бій, є свідченням того, що в них серйозний танковий голод. В окупантів вже 3150 знищених танків. А в Афганістані за 10 років вони втратили десь 147-148 танків… Так само приречена бути знищеною й їхня "надсучасна" "Армата". Вона навіть під час параду глохла в комфортних умовах,

– зазначив Черник.

Попри це, в окупантів є ще достатньо різного старого мотлоху. На складах у них розташовані Т-55 та Т-62, які, хоч і старі, але можуть стріляти. Томе не варто недооцінювати ворога – окупанти досі небезпечні.

Втрати ворога станом на 23 січня