На що здатні британські танки Challenger 2 та як вони допоможуть ЗСУ
Джерело:Міноборони Британії
Велика Британія передасть нам свої танки Challenger 2. У британському Міноборони показали, як вони допоможуть нашим військовим на фронті.
У міністерстві також опублікували відео, на якому видно потужність бойових машин. Також там розповідали, що танки мають гармату калібру 120 міліметрів L30A1 довжиною 55 калібрів.
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Які переваги британських танків Challenger 2
Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?
– зазначили в міністерстві.
Там пояснили, що танки Challenger 2 особливі тим, що вони:
- можуть знищувати інші танки;
- мають підвищений захист;
- здатні підтримувати комбіновані операції.
Як підтвердження потужності танків, у Міністерстві оборони Великої Британії показали відео з навчань у Латвії. На кадрах можна побачити роботу:
- британських танків Challenger 2;
- німецьких Leopard;
- французьких Leclerc;
- та американських Abrams.
Як діють потужні танки Британії, США, Німеччини та Франції: дивіться відео
Британські танки Challenger 2 будуть в ЗСУ: коротко
- 14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Лондон надасть Києву танки Challenger 2.
- Згодом міністр оборони Британії Бен Воллес сказав, що Збройним Силам України нададуть ескадрилью танків Challenger 2 – 14 одиниць.
- Танки можуть прибути до нас вже за декілька місяців. Заступник міністра оборони країни Алекс Чалк зазначив, що вони планують передати в Україну танки Challenger 2 наприкінці березня.
- Варто зауважити, що британські танки особливі перш за все гарматою. Адже вона нарізна та використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання.