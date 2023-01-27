На що здатні британські танки Challenger 2 та як вони допоможуть ЗСУ

27 січня 2023, 13:41
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Джерело:

Міноборони Британії

Велика Британія передасть нам свої танки Challenger 2. У британському Міноборони показали, як вони допоможуть нашим військовим на фронті.

У міністерстві також опублікували відео, на якому видно потужність бойових машин. Також там розповідали, що танки мають гармату калібру 120 міліметрів L30A1 довжиною 55 калібрів.

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Які переваги британських танків Challenger 2

Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?
– зазначили в міністерстві.  

Там пояснили, що танки Challenger 2 особливі тим, що вони:

  • можуть знищувати інші танки;
  • мають підвищений захист;
  • здатні підтримувати комбіновані операції.

Як підтвердження потужності танків, у Міністерстві оборони Великої Британії показали відео з навчань у Латвії. На кадрах можна побачити роботу:

  • британських танків Challenger 2;
  • німецьких Leopard;
  • французьких Leclerc;
  • та американських Abrams.

Як діють потужні танки Британії, США, Німеччини та Франції: дивіться відео

 

Британські танки Challenger 2 будуть в ЗСУ: коротко

  • 14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Лондон надасть Києву танки Challenger 2.
  • Згодом міністр оборони Британії Бен Воллес сказав, що Збройним Силам України нададуть ескадрилью танків Challenger 2 – 14 одиниць. 
  • Танки можуть прибути до нас вже за декілька місяців. Заступник міністра оборони країни Алекс Чалк зазначив, що вони планують передати в Україну танки Challenger 2 наприкінці березня. 
  • Варто зауважити, що британські танки особливі перш за все гарматою. Адже вона нарізна та використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання.
Автор: Діана Квасневська