Чарівна Розі Хантінгтон-Уайтлі знялася у яскравій фотосесії для реклами: фото

31-річна модель Розі Хантінгтон-Уайтлі випустила власну лінійку косметичних засобів під назвою Rose Inc і знялася у її рекламній кампанії.

Хантінгтон-Уайтлі опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Автором кампейну виступив фотограф Kai Z Feng. На знімках модель позує у яскравому вбранні і з цим демонструє свою лінійку косметики.

Серед косметичних засобів Розі представила яскраві тіні і помади для губ, з якими можна створити як денний, так і вечірній макіяж.



Розі Хантінгтон-Уайтлі в рекламній кампанії Rose Inc