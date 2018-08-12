Чарівна Розі Хантінгтон-Уайтлі знялася у яскравій фотосесії для реклами: фото
31-річна модель Розі Хантінгтон-Уайтлі випустила власну лінійку косметичних засобів під назвою Rose Inc і знялася у її рекламній кампанії.
Хантінгтон-Уайтлі опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.
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Автором кампейну виступив фотограф Kai Z Feng. На знімках модель позує у яскравому вбранні і з цим демонструє свою лінійку косметики.
Серед косметичних засобів Розі представила яскраві тіні і помади для губ, з якими можна створити як денний, так і вечірній макіяж.
Розі Хантінгтон-Уайтлі в рекламній кампанії Rose Inc
Джерело: 24 Канал
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