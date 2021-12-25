Не в Америці, а біля Києва: Доброчар яскраво поставив на місце російських пропагандистів

З 4 грудня 2021 року під Києвом запрацювала резиденція Доброчара – нового українського чарівника.

Згодом на пропагандистському каналі "Росія 24" вийшов випуск про нібито заборону в Україні Діда Мороза та спроби замінити його на нових новорічних персонажів із Заходу. Журналісти сайту 24 каналу відвідали "Добропарк", де розташована резиденція чарівника, та запитали Доброчара, що він думає про закиди російських журналістів.

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Що придумали російські пропагандисти

Дійсно, що образ, що ім'я, не зрозуміло що. В Києві цього нового вже чарівника призначили, і дівчинку-Доброчарочку у допомогу знайшли. Хто він такий? Чарівник, астроном чи алхімік? Сам звідкись з Заходу,

– заявила Катерина Григорова, журналістка каналу "Росія 24".

Екснардеп від Партії регіонів Олексій Журавко прокоментував появу нового українського чарівника так: "Традиція є – в Західній Україні. Про неї мало хто знає і взагалі (традиція – 24 канал) походить з Європи – Німеччини там, Франції, Угорщини".

Український Доброчар наробив галасу в російських ЗМІ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Водночас директорка парку Вікторія Рижкова пояснила, що ім'я Доброчар з'явилося завдяки поєднанню двох українських слів – "добрий" та "чарівник".

вже незабаром на сайті 24 каналу ви зможете дізнатися, чим українців дивуватимуть у новорічному містечку під Києвом, а також як здійснюватимуть їхні бажання за допомогою Доброкота та чарівної кулі.

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Доброчар поставив на місце російських журналістів

Сам же Доброчар у коментарі сайту 24 каналу заявив, що запрошує всіх охочих відвідати резиденцію та переконатися, що він – український персонаж.

Живу я тут – у Київській області, не десь там на Заході, в Америці. Я тут живу, біля Києва. Тобто, по-перше, запрошую всіх приїхати, пересвідчитись, що ми тут не американські які-небудь, а ми свої, вітчизняні. Ми даруємо радість, відчуття казки, бо кожна людина бажає на Новий рік потрапити у казку,

– наголосив він.

Український чарівник запевнив, що у резиденції відвідувачам дарують радість, адже кожна людина бажає потрапити у казку на Новий рік / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як працює резиденція Доброчара

Резиденція Доброчара працюватиме до 30 січня 2022 року щодня – з 11:00 до 20:00. Вона розташована під Києвом у Добропарку (село Мотижин, Макарівський район).

У будинку Доброчара відвідувачів зустрічають помічники – казкові ельфи Добрики. Сам чарівник чекає у своєму кабінеті, щоб привітати зі святами та подарувати солодкий гостинець.

Помічники чарівника, ельфи Добрики, першими зустрічають відвідувачів резиденції / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Навколо резиденції розташовані світлові 3D-фігури різного розміру, які є частиною фестивалю ілюмінації. Серед них – сніговики, олені, пінгвіни, іграшки, новорічні казкові герої та атракціони.

вартість квитка – 350 грн, пільговий – 250 грн. Для дітей до чотирьох років, дітей з інвалідністю (до 18 років), дітей-сиріт (до 16 років) – вхід безкоштовний.

У резиденції Доброчара все готово до Нового року та Різдва / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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