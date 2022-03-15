На час війни поліцію наділили додатковими повноваженнями

Верховна Рада України прийняла закони, які оптимізують роботу поліції під час дії режиму воєнного стану.

Автори закону відзначили, що на час воєнного стану слід наділити поліцію повноваженнями, необхідними для виконання покладених на неї завдань.

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Зокрема, доповнення стосуються:

питань взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними особами державної форми власності, у тому числі щодо військовополонених,

забезпечення конвоювання та утримання затриманих осіб,

розмінування та допуску поліцейських до проведення спеціальних вибухотехнічних робіт,

представництва в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі,

врегулювання питання збирання біометричних даних осіб, у тому числі шляхом дактилоскопіювання,

розширення переліку підстав для зупинки поліцейським транспортного засобу та його перевірки, а також перевірки водія та пасажирів.

Крім того, автори доповнили Дисциплінарний статут Національної поліції України новим розділом, який визначає особливості проведення в Національній поліції службового розслідування в період дії воєнного стану.

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