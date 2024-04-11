Там понад рік немає ні світла, ні води, – голова ОВА про тих, хто лишився в Часовому Яру

Російські військові намагаються захопити Часів Яр. Разом з тим ворог використовує свою традиційну схему – рівняє з землею все, що може.

Тому Часів Яр регулярно обстрілюють з усього можливого озброєння. Як зазначив в ефірі телемарафону глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, у місті залишилися понад 700 людей, які не хочуть його покидати.

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Мешканцям допомагають, чим можуть

739 людей перебуває у місті Часів Яр. Ми їм допомагаємо всім, чим тільки можемо. Завозимо гуманітарну допомогу. Хочу нагадати, що понад рік там немає ані світла, ані води, ані газопостачання. Там немає майже нічого. І заїжджати постійно в Часів Яр – це дуже складна і відповідальна місія,

– наголосив Філашкін.

Він подякував поліції підрозділу "Білі янголи", співробітникам ДСНС, а також нашим військовим. Усім, хто долучився до напрямку евакуації мирних мешканців з Часового Яру. Водночас Філашкін зазначив, що ці 739 людей, які залишилися у місті, покидати його не хочуть.

І ворог щодня намагається прорвати нашу лінію оборони майже по всій лінії фронту. Наші захисники стримують по всіх напрямках, – зазначив він.

Ворог хоче перетворити місто на руїни

Слід розуміти, що ситуація на Бахмутському напрямку у бік Часового Яру все ще залишається досить складною. Російські військові намагаються захопити місто, використовуючи для цього звичні методи терору.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу висловив припущення, що окупанти спробують посилити наступальні дії наприкінці травня – на початку червня. Він додав, що ворог і зараз наступає у напрямку Часового Яру, де точаться запеклі бої.

За його словами, окупанти дотримуються звичної для їхнього війська тактики. Ворог прагне спочатку знищити місто, а потім уже його захопити. На жаль, Часів Яр у цьому випадку – не виняток. Російські загарбники б'ють по ньому артилерією, ракетами, КАБами.

Вони намагаються перетворити місто в руїни. В руїнах тримати оборону важче (для ЗСУ – 24 Канал), ніж у місті, яке ще може функціонувати. Потім вони це місто намагаються захопити,

– розповів Гетьман.

Він вважає, що єдина протидія російським загарбникам – більша кількість озброєння для наших військових.