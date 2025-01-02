Хто контролює Часів Яр: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію в місті

У Часовому Яру на Донеччині ситуація стабільна в контексті інтенсивності боїв. Росіяни "зачепилися" у передмісті за каналом Сіверський Донець – Донбас.

Про ситуацію у місті розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в Часовому Яру

Зараз українські сили контролюють фактично усе місто і продовжують відбивати атаки. Натомість ворог насамперед намагається перейти канал і зайняти стратегічно важливий вогнетривкий завод.

Останніми днями атаки на комбінат стали трохи рідшими. Я пов'язую це з тим, що, можливо, вони (росіяни – 24 Канал) просто вже втратили надію зайти саме туди й взяти комбінат найперше,

– сказав Трегубов.

За словами майора, захоплення заводу може дати росіянам можливість контролювати центр міста. Інтенсивність бойових дій не спадає, але можливості ворога в тому місці дещо обмежені.

Зокрема, через контроль українцями ключової будівлі Часового Яру, наявність каналу Сіверський Донець – Донбас і розташування міста на височині.

До слова, у середу, 1 січня, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що противник атакував позиції Сил оборони в Часовому Яру та Торецьку із застосуванням димових гранат. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції українських військових зазнали руйнувань.