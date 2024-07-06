Росіяни це використають: яка небезпека для Сил оборони криється біля Часового Яру
Російські військові пробиваються до Часового Яру. Зокрема, вони повністю знищили мікрорайон "Канал", через що українським військовим довелося відступити на безпечніші позиції.
Надалі окупанти продовжуватимуть рухатися вперед до Часового Яру. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що зараз можуть використати росіяни для легшого просування.
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Дії росіян біля Часового Яру
У четвер, 4 липня, в ОСУВ "Хортиця" офіційно повідомили, що Силам оборони довелося відійти з мікрорайону "Канал". Річ у тім, що окупанти повністю зруйнували цей укріпрайон та знищили українські позиції. Утримувати "Канал" стало просто недоцільно. Окупанти ж продовжують наступ на Часів Яр.
Росіяни справді мають закріплені позиції по східній околиці Часового Яру. Вони мають часткову можливість виходу в центр. Далі – це прострілювана зона. Тобто все, що західніше від центру є для росіян серйозною проблемою,
– наголосив Олександр Коваленко.
Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті
Фактично росіяни частково контролюють "Канал", адже інша частина цього сектору є "сірою зоною".
Вони зараз намагатимуться діяти по північному та південному флангу від Часового Яру, особливо – по південному. Тому що на півдні від Часового Яру є те, що росіяни дуже полюбляють використовувати, – трубопроводи. Вони можуть пройти по трубах під землею, щоб не форсувати природні перепони, як, наприклад, Сіверський Донець,
– пояснив військовий оглядач.
Загарбники неодноразово використовували таку тактику. Зокрема, до подібних дій вдавалися в Авдіївці, нещодавно – у Торецьку. Такі ж комунікації, до слова, є і в Часовому Яру.