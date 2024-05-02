Командир батальйону описав дії росіян біля Часового Яру

Щодоби на Бахмутському напрямку в середньому відбувається 30 бойових зіткнень. Противник продовжує штурмувати, намагаючись виконати завдання російського диктатора – окупувати Часів Яр до 9 травня.

Росіяни розуміють, що мають певне вікно можливостей, тому активно тиснуть на ЗСУ. Детальніше про дії ворога в етері 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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Попереду нелегкий час

США ухвалили рішення про військову допомогу Україні. Боєприпаси, вогневі позиції та інше озброєння поїхало в нашу державу, а дещо вже надходить на фронт. Водночас максимальне накопичення відбудеться орієнтовно за місяць – півтора.

Відповідно противник розуміє, що має щонайбільше шість тижнів, аби отримати найвищий результат на полі бою. На думку Федоренка, росіянам дуже важливо до 9 травня окупувати Часів Яр у межах виконання завдання Владіміра Путіна.

Чи вдасться противнику реалізувати ці наміри до 9 травня? За моїм переконанням, ні,

– припустив Федоренко.

За останній тиждень противник не мав тактичних успіхів у районах населених пунктів Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Росіяни не просунулися далі, позиції продовжують тримати українські воїни.

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Важливо повністю перебрати тактичну ініціативу на свій бік після накопичення необхідної кількості сил та засобів. Треба витримати найближчі півтора місяця, які будуть надзвичайно тяжкими. Військове керівництво робить максимум, аби мінімізувати втрати на полі бою та якнайбільше посилити обороноздатність нашої держави.

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Про тактику росіян

Командир батальйону зазначив, що окупанти по флангах – з Богданівки та Іванівського – намагаються просуватися та атакувати Часів Яр.

Паралельно противнику важливо в'язатися в міську забудову. Якщо кількість особового складу переважає, вести війну у житлових кварталах набагато легше, ніж у лісопосадках.



Також росіяни намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення Кліщіївка – Андріївка, аби максимально відтіснити Сили оборони до водогінного каналу Донбас.

Дуже складні зараз умови. Дуже складні бойові дії. Противник активно має можливість застосувати авіацію з керованими авіабомбами, але Сили оборони вистоять,

– наголосив Юрій Федоренко.

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