"Одна хвиля штурму йде за іншою": росіяни сильно тиснуть в районі Часового Яру

Російські війська тиснуть в районі Часового Яру, закидаючи наших захисників великою кількістю людей та техніки.

Про те, що відбувається біля Часового Яру, в ефірі телемарафону розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

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Ворог намагається потужно тиснути на Часів Яр

У районі Часового Яру на Донеччині ворог має перевагу в кількості особового складу військової техніки. Також окупанти нещадно атакують КАБами. Калашніков розповів, що завдяки всьому цьому вони мають позитивний результат на деяких ділянках фронту.

Ворог нас тисне, досить таки потужно намагається тиснути, тому що кидає досить багато людей і технічної складової,

– сказав він.

Офіцер повідомив, що росіяни здійснюють штурми "один за одним" – на одному й тому ж напрямку та на одну і ту ж позицію вони можуть наступати одночасно з декількох сторін.

Вважається одна атака, а насправді з чотирьох доводиться хлопцям відбиватися, бувають і такі ситуації. Ворог накидує все більше і більше людей, не дає можливості нам оговтатися, тому що одна хвиля штурму може тут же йти за іншою,

– розповів Калашніков.

Мета ворога у районі Часового Яру