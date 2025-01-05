Оборона Часового Яру: які найбільші проблеми виникають у ЗСУ

Часів Яр постійно перебуває під ворожими обстрілами. Росіяни намагаються перейти канал і просунутися в місті.

Командир підрозділу 24-ї окремої механізованої бригади Богдан розповів про найбільші проблеми в обороні Часового Яру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Донбас.

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Які проблеми існують в обороні Часового Яру

За словами Богдана, однією з найбільших проблем в обороні міста є недостатня кількість особового складу, який може виконувати бойові задачі. Внаслідок цього військові довгий час перебувають на позиціях без ротацій і відпочинку. У них немає навіть можливості одну-дві доби відпочити від щоденного ведення бойових дій.

Люди, які зараз на позиціях, втомилися, як морально, як і фізично, їм потрібен відпочинок, потрібна заміна. Це зараз дуже критично, велика нестача у нас особового складу в підрозділах. І, в першу чергу, мотивованого,

– каже Богдан.

Він також додає, що ще однією проблемою є великий дефіцит артилерійських снарядів і значна перевага росіян у дронах.

Зазначимо, що поблизу Часового Яру наразі спостерігається складна ситуація. За словами Богдана, проти однієї української бригади на цьому напрямку стоїть ціла дивізія росіян. Для наступу на місто залучено близько 10 тисяч російських військових.