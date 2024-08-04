Росіяни, імовірно, просунулись у Часовому Яру, Покровськ – найгарячіший напрямок: карта фронту

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Також росіяни були активним на Торецькому та Куп'янському напрямках.

Про ситуацію на полі бою станом на 4 серпня, розповідає 24 Канал посилаючись на дані Генштабу ЗСУ та аналітиків DeepState.

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За даними Генштабу, за минулу добу росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Росіяни здійснили понад 5100 обстрілів, з них 106 — із РСЗВ.

Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема Локня й Миропілля Сумської області; Слобожанське, Липці, Ізбицьке й Глибоке Харківської області; Макіївка, Сіверськ, Дружба, Торецьк, Часів Яр, Гродівка, Зоря, Воздвиженка, Птиче, Олександропіль, Времівка, Благодатне, Урожайне Донецької області; Білогір'я, Мала Токмачка, Павлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Натомість авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ росіян, а також уразили пункт управління, 5 засобів ППО, станцію РЛС, склад МТЗ та ще один важливий об'єкт окупантів.

Часів Яр – просування ворога

Аналітики DeepState повідомили, що росіяни просунулися в Часовому Яру на Донеччині.

"Ворог просунувся у Часовому Яру. Тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному", – ідеться у повідомленні.

Часів Яр на карті:

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку зафіксовано 6 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська.

Вовчанськ на карті:

На Куп'янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, зокрема біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки.

Синьківка на карті:

напрямку військо окупанти 8 разів атакували неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку захисники відбивали штурмові дії російських окупантів поблизу Верхньокам'янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.

Спірне на карті:

напрямку сталось 12 боїв у районах Васюківки, Часового Яру та Андріївки.напрямку – 20 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 45 штурмів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове, Карлівка, Свиридонівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка.

напрямку Сили оборони відбил 11 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де росіяни намагалися прорвати нашу оборону.напрямку російські війська здійснили сім штурмів поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

На Оріхівському напрямку зафіксовано 2 російські наступальні дії неподалік Роботиного, росіяни не мали успіху.

напрямках обстановка без особливих змін.напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.ворог зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.