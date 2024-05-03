"Утилізують в Часовому Яру": окупант пожалівся на втрати Росії

Українська розвідка перехопила розмову окупанта. Так, російський загарбник розповів про численні втрати в Часовому Яру, внаслідок яких Росія набирає до військ ще більше людей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Окупант бідкається через втрати в своєму війську

ГУР МО оприлюднив перехоплену розмова окупанта щодо безуспішності штурмових дій та значних втрат серед військовослужбовців збройних сил Росії в районі Часів Яр Донецької області. Цей аудіофрагмент розвідники поширили ввечері в четвер, 2 травня.

Кажу, що народу набирають п****ец, а вони усі утилізуються в цьому, Часовому Яру. Там же наступ йде. У вас стоїть фронт (у співбесідника – 24 Канал), тому можливо й не видно. Просто зараз, кажу, розвісили усюди плакати лям 200, одноразові виплати, пільги...,

– заявив окупант.

ГУР перехопив розмову окупанта: дивіться відео

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