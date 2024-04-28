Спецпідрозділи ГУР були перекинуті до Часового Яру для оборони, – джерела

На Бахмутський напрямок до населеного пункту Часів Яр було перекинуто підкріплення. Мовиться про спецпідрозділи ГУР МО.

Саме вони мають сприяти обороні цього важливого міста. Про це 24 Каналу повідомили джерела у спецслужбах.

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Спецпідрозділи ГУР посилили оборону Часового Яру

Співрозмовники розповіли, що спецпідрозділи української розвідки мають посилити оборони Часового Яру, щоб зупинити наміри окупантів просуватися у бік агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Слов'янська.

"ГУРівці" перебувають на цьому напрямку вже близько двох тижнів,

– зазначило джерела.

Вони також підкреслили, що частково завдяки цьому кроку ситуація там стабілізувалася, і поганих новин звідти трохи менше. Але, на жаль, на інших напрямках також змінюється ситуація.

"По суті, ситуація на цій ділянці фронту чимось нагадує початок широкомасштабного вторгнення, коли спеціальні підрозділи розвідки використовувалися для оборони кордону та населених пунктів Київщини та Харківщини", – сказали співрозмовники.

Джерела закликали вірити у міцність і професійність наших розвідників та побажати їм ефективно бити ворога, попри складність завдань, які стоять перед ними.

Яка ситуація у Часовому Яру наразі

Заступник командира батальйону 92 ОШБр Олесь Маляревич зазначив, що ворог цілодобово намагається тиснути на місто Часів Яр, що у Донецькій області. Проте росіянам нічого не вдається, ЗСУ навіть вдається повертати деякі позиції.

Крім того, офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко зазначив, що інтенсивність бойових дій довкола Часового Яру не змінюється. Однак ворог намагається шукати "слабкі місця" в обороні наших захисників. Водночас військовий наголосив, що спроби ворога просунутися вперед біля Часового Яру залишаються невдалими.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що на Краматорському напрямку найгарячішими точками продовжують залишатися Іванівське та Часів Яр. Також загарбники намагаються повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець – Донбас".