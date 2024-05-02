Окупанти підійшли до кордону Часового Яру: страшне відео з майже порожнього міста

Росіяни тиснуть на Часів Яр, бойові дії ідуть уже на кордоні міста. Ворог не рахується із втратами і прагне будь-що захопити населений пункт, щоб рухатися далі. Пробує навіть обійти місто з флангів. 24 Канал зібрав, що відомо про ситуацію в Часовому Яру на цю мить.

Олександр Сирський заявляв, що росіяни мають завдання захопити Часів Яр до 9 травня. Але є думка, що їм не вдасться цього зробити.

Дивіться також Хочуть виконати завдання Путіна до 9 травня: воїн ЗСУ описав дії росіян біля Часового Яру

Бойові дії точаться вже на кордоні міста: скільки цивільних у Часовому Яру

Не всі цивільні виїхали з міста. Деталі розказав начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі телемарафону.

У Часовому Яру та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи... Це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися, не зважаючи на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста,

– сказав він.

Ті, хто залишилися, – переважно люди похилого віку. Евакуація в місті триває з лютого 2022 року, але за останній тиждень звідти ніхто не виїхав.

В Associated Press показали моторошне відео з майже порожнього міста.

Часів Яр зараз: дивіться відео

Що дасть росіянам захоплення міста

"Часів Яр, розташований серед зелених полів і лісів, перетворився на апокаліптичну картину. Руйнування нагадують Бахмут та Авдіївку. Це стратегічно важливе місто вже кілька місяців перебуває під атакою російських військ. Його захоплення дасть Росії контроль над пагорбом, з якого вона зможе атакувати інші міста, що становлять основу східної оборони України. Це створило б підґрунтя для потенційно ширшого російського наступу", – пишуть в AP.

У Часовому Яру триває битва за логістику

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що на ранок 2 травня росіяни не прорвалися до каналу Сіверський Донець – Донбас. Канал потрібен окупантам, щоб створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації. Утім, ворог продовжує штурмувати Часів Яр і навколишні населені пункти, йде велика боротьба за контроль логістичних маршрутів.

"У ворога успіхів немає. Ворог продовжує вже котрий тиждень штурмувати місто. Ситуація контрольована. Противник продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти і авіацією, і артилерією. Окупанти всілякими способами намагаються роздобути ці панівні висоти, на яких є Часів Яр, щоб вийти на подальшу боротьбу за території і обстрілювати вже далі Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ", – пояснив він.

Ситуація в Часовому Яру: дивіться на карті

Росіяни пробують обійти місто

А ще загарбники пробують обійти Часів Яр флангами через Богданівку та Іванівське, активно штурмуючи і ці населені пункти. Звісно ж, не жаліють ні техніки, ні людей. Використовують гольфкари, квадроцикли, кросові мотоцикли, але успіху не мають. Біля Білогорівки штурмів було найбільше – туди ворог заводить додатковий особовий склад і завершує перегрупування. Окупанти обстрілюють Часів Яр та його околиці з артилерії.

Друга лінія оборони укріплена

Назар Волошин запевнив: друга лінія оборони є.

"Російські окупанти методом випаленої землі намагаються знищувати наші всі і взводні, і опорні пункти, і саме місто Часів Яр, щоб нашим захисникам не було де оборонятися. Друга лінія оборони укріплена. Сили оборони готові до боротьби з ворогом", – заявив він.

Раніше повідомлялося, що для оборони в місто перекинули спецпідрозділи ГУР.