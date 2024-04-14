Ворог хоче захопити Часів Яр до 9 травня: Сирський повідомив про важливе рішення
Джерело:Генштаб ЗСУ
Вище воєнне керівництво Росії поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів деталі.
Раніше, аналітики Інституту вивчення війни вказують на активізацію російських військ на трьох ключових напрямках. Зокрема, зусилля окупантів зосереджені на захопленні Часового Яру.
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Мета ворога – захопити Часів Яр до 9 травня
Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.
Реалізувати плани окупантам заважає героїчна оборона українських бригад, які, як зазначив Олександр Сирський, "буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога". За його словами, використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.
Разом з тим, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня,
– заявив Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що, з метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.
Ситуація біля Часового Яру
- Російські військові хочуть захопити Часів Яр. Детальніше розповів Юрій Федоренко – командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.
- "Станом на зараз основною ціллю для російських окупаційних військ є Часів Яр. Так склалося, тому що це панівна висота, тому противнику необхідно її зайняти для подальшого взяття під вогневий контроль іншу агломерацію міст, зокрема Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ. Це вдалий плацдарм для потенційного просування по Донецькій області", – пояснив військовий.
- Тож сьогодні окупанти зосередились на ударах по Часовому Яру, однак станом на цей тиждень особливих тактичних успіхів у них немає.