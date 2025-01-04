Такий самий як і для інших міст, які під загрозою: найгірший сценарій для Часового Яру

Ситуація на фронті залишається непростою. Зокрема, у Часовому Яру та поблизу точаться запеклі бої.

Командир підрозділу 24-ї окремої механізованої бригади окреслив найгірший сценарій для Часового Яру. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Не жати ворогу пройти далі

За словами командира, найгірший сценарій щодо Часового Яру – такий самий, як і для інших міст, які намагаються захопити окупанти. Проте місто вдається утримувати, росіяни не можуть там просуватись

Військовий пояснив, що найгірший сценарій передбачає оточення деяких підрозділів.

І за собою призведе навіть до втрати самого міста Часів Яр. А надалі може і навіть там просування по трасі до самої Костянтинівки,

– сказав він.

Крім цього, військовий наголосив, що поки у нас будуть можливості, воїни будуть виконувати задачі, бо головне – не дати противнику пройти далі.

Українські військові роблять все можливе для того, аби дати ворогу відсіч. Водночас росіяни не полишають спроб захопити нові території.