Росіяни вантажівками вивозили 200-тих і 300-тих, місцевих змушують рити окопи, – мер Мелітополя

Кількість росіян у Мелітополі та загалом на окупованій території Запорізької області збільшується з кожним днем. Вони перекидають нові ресурси на цей напрямок.

Однак робити це росіянам все важче, бо у Мелітополі вони вже не можуть знайти місця для проживання свого особового складу. Про це 24 каналу розказав мер Мелітополя Іван Федоров.

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Намагаються поповнювати величезні втрати

За його словами, росіянам вдалося додатково захопити у місті державне підприємство "Гідромаш", аби розташувати там свій особовий склад, а також школу, де вони організували казарми.

Також у колишньому Приазовському районі вони захопили ще й підприємства на узбережжі Азовського моря, і на базі елеватора зробили свою ремонтну базу. Крім того, чергові казарми розмістили в санаторіях.

З іншого боку, як зауважив Федоров, останнім часом було повністю розбито щонайменше 20 угруповань російських військ. Мова йде про частини окупантів у Мелітополі, Ясному, Михайлівці, Веселому, Пологах тощо – щонайменше 1200 загарбників більше ніколи не зможуть воювати проти України.

На величезні втрати вказує і те, що вже двічі росіяни привозили до Мелітопольської міської лікарні "двохсотих" та "трьохсотих" у великих вантажівках. Їх було настільки багато, що сортування загиблих і поранених проводили просто в палісаднику лікарні.

Примітно, що там окупанти вкотре показали свої справжні обличчя, коли знімали зі своїх вбитих побратимів усе, що має хоч якусь цінність, і забирали його для повторного використання.

Росіяни посилили терор цивільних

Також Федоров розповів, що через те, що загарбники постійно палять у непризначених для цього місцях і, відповідно, зазнають втрат, вони дуже лютують. Це відбивається на терорі цивільного населення регіону.

Так, росіяни ходять по будинках, обшукують їх та забирають мешканців до комендатури та у полон. Крім того, вони періодично закривають Мелітополь на в'їзд та на виїзд, ставлять блокпости просто посеред міста і зупиняють та обшукують автівки.

Досить часто затриманих людей утримують цілими тижнями і навіть місяцями. Вже традиційно для себе полонених окупанти змушують рити окопи навколо міста з усіх напрямків – з боку Херсонщини, Запоріжжя та Бердянська.

Однак апогей цього терору нещодавно відбувся у місті Василівка, що розташоване фактично на перетині лінії бойових дій. Там людей, які хотіли заїхати на тимчасово окуповану територію до своїх родичів або домівок, змусили 2 ночі ночувати просто перед блокпостом, розуміючи, що там постійно відбуваються обстріли.

Далі їм дозволили в'їзд до комендатури, але на окуповану територію так і не пропустили – після того, як кількох людей побили та піддали тортурам, їх просто "депортували".

Чи відводять росіяни війська

Попри те, що останнім часом почали з'являтися повідомлення про відхід російських частин з півночі Запорізької області, Федоров каже, що цього не відбувається. Принаймні мешканці окупованих територій таких рухів не бачать.

Є ротації, вони гастролюють, переїжджають з одного населеного пункту в інший, вони це роблять навмисно. Але ж ми розуміємо, що росіянам точно вірити не можна,

– наголосив мер Мелітополя.

Він додав, що це – один із елементів російської пропаганди, а на ділі сьогодні про відвід військ не йдеться.

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