Частина будівлі обвалилась: ракета прилетіла у ліцей на Харківщині – ексклюзивні фото наслідків
В ніч проти 20 червня росіяни вкотре обстріляли Харківщину. Зокрема, дві ракети випустили по місту Люботин.
Росіяни влучили у ліцей в Люботині
Одна з них влучила у професійний ліцей залізничного транспорту, унаслідок удару сильно пошкоджена частина 2-поверхової будівлі. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.
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На щастя, обійшлося без людських жертв та поранених. У момент удару в будівлі була охоронниця. Вона дивом не постраждала.
Руйнування, завдані ракетним ударом росіян по ліцею в Люботині / Фото Анни Черненко, 24 канал
У ліцеї розташовувався гуманітарний волонтерський центр, де видавали продукти, одяг, підгузки. Він не постраждав, але наразі шукають місце, куди можна перевезти усі речі, щоб працювати далі.
Небайдужі містяни розбирають зруйновану будівлю / Фото Анни Черненко, 24 канал
Окупанти вдарили по Харківському біотехнологічному університету
Ліцей у Люботині став другим навчальним заклад в області, що постраждав від російських ракет цієї ночі. Перед цим загарбники вдарили 2 ракетами по Державному біотехнологічному університету в Харкові. На жаль, унаслідок цієї атаки росіян загинула 1 людина.
Один зі снарядів влучив просто перед входом до університету – на тому місці утворилася величезна вирва. Сильною вибуховою хвилею у будівлі вибило усі вікна та повиривало двері кабінетів. Фото наслідків ракетного удару можна переглянути за посиланням.
Наша кореспондентка зауважила, що цей університет займає вагоме місце у галузі української освіти. Чого вартують лише старовинні аудиторії та музей з експонатами з цього світу, що не мають аналогів.
Віддані своєму навчальному закладу викладачі та студенти прибули на місце, щойно змогли. Вони одразу ж почали прибирати територію.
Кореспондентка 24 каналу розповіла про нічні обстріли Харківщини: дивіться відео
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Героїчні ЗСУ звільнили від російських окупантів значну частину Харківщини. Зараз загарбники намагаються втримати позиції на окупованих раніше територіях і завадити українським військовим вийти до державного кордону. Там тривають запеклі бої.
- Разом з тим, росіяни намагаються відновити наступ та наблизитися до Харкова. Як повідомив радник очільника МВС Вадим Денисенко, вони хочуть знову перетворити його на прифронтове місто та здійснювати обстріли цивільної інфраструктури.
- 19 червня росіяни також обстрілювали область. Від ворожих ударів постраждали Чугуїв, Баранівка, Іванівка та Коробочкине. Унаслідок "прильоту" до Іванівки було поранено 3 дітей.