Частина інформаційної війни, – СБУ про цинічну заяву Лукашенка щодо військ України на кордоні

Лукашенко нещодавно видав чергову дивну заяву: мовляв, біля кордонів України та Білорусі нарощують український контингент. У СБУ запевнили, висловлювання самопроголошеного президента – фейк.

У СБУ наголосили, що відомство, як і Міноборони, ЗСУ та інші органи державної влади вживають усі необхідні заходи, аби не допустити дестабілізації ситуації в Україні. Один з пріоритетів – інформаційна сфера.

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Заяви прокремлівських політиків – маніпуляція

Маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів Росії про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито є "похлеще, чем натовские военнослужащие" не відповідають дійсності,

– прокоментували у СБУ.

У Службі безпеки України звернулись до українських та міжнародних ЗМІ. СБУ закликає ретельно перевіряти подібну інформацію, аби не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.

Лукашенко більше боїться військових України, аніж сил НАТО

Самопроголошений президент Білорусі у такий дивний спосіб пояснив потребу проведення спільних військових навчань з Росією. Покращувати свої навички білоруські вояки разом з військовими держави-агресорки вже у лютому.

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Лукашенко наголосив, що, мовляв, Україна нарощує свою присутність біля кордону, мотивуючи це боротьбою з нелегальними мігрантами. При цьому він згадав про спецоперацію "Полісся", яку проводять біля кордону Білорусі українські прикордонники. Самопроголошений глава держави нарахував під час цього аж 10 тисяч українських військових.