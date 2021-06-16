Частина нардепів з "Голосу" висловили Железняку недовіру

Депутати з "Голосу", які створили об'єднання "Справедливість", висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку. За їхніми словами, він порушує закон та положення про фракцію.

Адже упродовж 3 місяців він не скликає засідання фракції навіть на вимогу більшості депутатів. Таку заяву депутати зробили 16 червня.

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Зокрема, Устінова наголосила, "що фракції "Голос" вже 5 місяців як не існує у Раді". Й додала, що керівництво не представляє інтересів навіть половини партійців і депутатів.

Крім цього, депутати з об'єдання "Справделивість" заявили, що ініціюють виключення Кіри Рудик. Мовляв, вона прогулює 60% засідань.

Хто увійшов до об'єднання:

Роман Лозинський;

Андрій Шараскін;

Юлія Клименко;

Олександра Устінова;

Наталія Піпа;

Ольга Стефанішина;

Соломія Бобровська;

Володимир Цабаль;

Ярослав Юрчишин;

Галина Васильченко.

Що кажуть нардепи із "Справедливості"

Як наголосив у фейсбуці Лозинський, члени об'єднання вважають неприпустимим голосування 5 депутатів "Голосу", зокрема Рудик і Железняка, яке дало "зелене світло русифікаторським законам".

Ми засуджуємо спробу знищення антикорупційних органів, на що направлений один з законопроєктів, зареєстрований керівництвом партії та фракції,

– підкреслив він.

Політик зазначив, що фракція у Раді по факту перестала існувати. Тому він та його колеги не можуть нести відповідальність за рішення і голосування окремих членів "Голосу".

Хто такий Ярослав Железняк

Джерело: "Вікіпедія"

31-річний український політик та економіст. Був радником прем'єр-міністра Гройсмана з парламентських відносин. Викладає у Київській школі економіки.

У 2019 році став народним депутатом від партії "Голос". Є заступником голови партії, головою фракції та першим заступником голови комітету Ради з питань фінансів.