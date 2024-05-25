У Києві та в низці інших областей оголошували повітряну тривогу: там була загроза балістики

Вдень 25 травня у деяких областях України оголошували повітряну тривогу. В яких регіонах лунали сигнали повітряної тривоги читайте далі в матеріалі.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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Які області були під загрозою