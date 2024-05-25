У Києві та в низці інших областей оголошували повітряну тривогу: там була загроза балістики

25 травня 2024, 13:51
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Вдень 25 травня у деяких областях України оголошували повітряну тривогу. В яких регіонах лунали сигнали повітряної тривоги читайте далі в матеріалі.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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Які області були під загрозою

14:12, 25 травня

У Києві та інших областях оголосили відбій тривоги.

13:56, 25 травня

В Повітряних силах попвідомили про рух швидкісної цілі з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва.

13:56, 25 травня

Оголосили тривогу і в столиці України.

13:45, 25 травня

Сигнали повітряної тривоги почули жителі Київської, Черкаської та Полтавської областей.

13:23, 25 травня

В Чернігівській та Сумській областях оголосили повітряну тривогу.

Автор: Ірина Марціяш