Частина техніки Росії з захопленого села на Харківщині виїхала в бік Ізюма
Джерело:Радіо Свобода
Російська військова техніка продовжує пересуватися територією України. Сьогодні стало відомо, що частину батальйонних тактичних груп ворожої армії перекинули у напрямку міста Ізюм.
Інформацію вдалося підтвердити завдяки свіжим супутниковим знімкам. Повідомляється, що до Ізюма прямує техніка, яка базується в тимчасово окупованому селі Липчанівка у Харківській області.
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Раніше схожу інформацію оприлюднив Генштаб Збройних сил України. За їхніми даними, поблизу Ізюма зібралося до 22 батальйонних тактичних груп противника. У відомстві наголосили росіяни можуть просуватися у вказаному напрямку, аби вийти в тил підрозділів Об’єднаних сил поблизу Слов’янська.
Що відомо про зафіксовану дислокацію ворожої техніки
Військову техніку Росії зафіксували журналісти "Схем". Вони зазначили, що 16 квітня о 9-й годині ранку колона виїхала з Липчанівки на трасу М03.
У колоні нарахували щонайменше 26 одиниць військової техніки,
– додають журналісти.
Також супутник зафіксував скупчення військової техніки російських окупантів біля складських приміщень.
Рух військової техніки Росії / Фото Planet Labs PBC / "Схеми"
Журналісти "Схеми" зв’язались з одним із жителів Липчанівки. Той повідомив, що в їхньому селі поплічники Путіна розташували системи "Град". Крім того, ворог зайняв і сусідні населені пункти Харківщини – Бригадирівку, Миколаївку та Чистоводівку.
Скупчення військової техніки Росії у селі Липчанівка / Фото Planet Labs PBC / "Схеми"
Техніка з Липчанівки може продовжити рух до міста Ізюм, де вже зібрано близько 15 тисяч військових.