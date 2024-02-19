Частина підрозділів 3-ї ОШБр була в повному оточенні в Авдіївці, – заступник командира Жорін
Джерело:Максим Жорін
Нещодавно у Третій окремій штурмовій бригаді повідомили про те, що їм вдалося відійти на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняти лінію фронту. Втім, відомо, що деякі бійці до того все ж були у повному оточенні ворога.
За словами пресофіцера 3-ї штурмової бригади Олександра Бородіна, операція з виведення військ була велика і дуже складна. Вона потребувала максимальної злагодженості та комунікації у підрозділі та між підрозділами.
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Воїни були у повному оточенні ворога
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів деталі виходу бійців з Авдіївки. За його словами, деякі захисники все ж, на жаль, були у повному оточенні ворога.
Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти,
– повідомив майор ЗСУ.
Він зауважив, що наразі частина російських ЗМІ стверджують, що буцімто на території Авдіївського коксохіму і досі перебувають деякі українські захисники.
Однак Жорін запевнив, що станом на зараз жодного нашого бійця на території вищезгаданого об'єкта немає.
Можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень,
– мовиться у повідомленні заступника командира.
Він також додав, що майже половина всіх КАБів, які падали українським захисникам "на голову" в Авдіївці, влучили саме на територію коксохіму.
Нагадаємо, що раніше в ОСУВ "Таврія" підтвердили, що Сили оборони вийшли з Авдіївки. Дмитро Лиховій дав зрозуміти, що вихід українських захисників з Авдіївки завершився ще у суботу, 17 лютого.
Яка наразі ситуація на Авдіївському напрямку: коротко
- Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що нині ситуація на Авдіївському напрямку контрольована – ворог зализує рани та намагається проводити наступальні дії на інших напрямках крім Авдіївського напрямку, де кількість атак значно зменшилась.
- У самій Авдіївці російські військові проводять зачистку. Мовиться, у тому числі про роботу з диверсійно-розвідувальними групами, проводять розмінування тощо.
- Раніше в Інституті вивчення війни зазначили, що ЗСУ зможуть створити нові оборонні рубежі поблизу Авдіївки. Це призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту.
- Окупанти під час постійних атак зазнали колосальних втрат в особовому складі та техніці, тому подолати нові оборонні рубежі ЗСУ не зможуть.