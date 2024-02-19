Частина підрозділів 3-ї ОШБр була в повному оточенні в Авдіївці, – заступник командира Жорін

Нещодавно у Третій окремій штурмовій бригаді повідомили про те, що їм вдалося відійти на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняти лінію фронту. Втім, відомо, що деякі бійці до того все ж були у повному оточенні ворога.

За словами пресофіцера 3-ї штурмової бригади Олександра Бородіна, операція з виведення військ була велика і дуже складна. Вона потребувала максимальної злагодженості та комунікації у підрозділі та між підрозділами.

Дивіться також Путіну це не сподобається: чому не всі у Росії вважають взяття Авдіївки успіхом

Воїни були у повному оточенні ворога

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів деталі виходу бійців з Авдіївки. За його словами, деякі захисники все ж, на жаль, були у повному оточенні ворога.

Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти,

– повідомив майор ЗСУ.

Він зауважив, що наразі частина російських ЗМІ стверджують, що буцімто на території Авдіївського коксохіму і досі перебувають деякі українські захисники.

Однак Жорін запевнив, що станом на зараз жодного нашого бійця на території вищезгаданого об'єкта немає.

Можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень,

– мовиться у повідомленні заступника командира.

Він також додав, що майже половина всіх КАБів, які падали українським захисникам "на голову" в Авдіївці, влучили саме на територію коксохіму.

Нагадаємо, що раніше в ОСУВ "Таврія" підтвердили, що Сили оборони вийшли з Авдіївки. Дмитро Лиховій дав зрозуміти, що вихід українських захисників з Авдіївки завершився ще у суботу, 17 лютого.

Яка наразі ситуація на Авдіївському напрямку: коротко