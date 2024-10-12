У Київській та частині областей – повітряна тривога: росіяни атакують "Шахедами"
Ввечері 12 жовтня російські загарбники вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Ударний БпЛА курсом на Броварський район Київщини, Ударні БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину, Зафіксовано запуск ударних БпЛА "Shahed-136/Гербера" з Орловської області. Орієнтовно за годину дрони наблизяться до Сумської області. Ударні БпЛА у Сумській області рухаються курсом на Полтавську та Чернігівську області, пишуть оборонці неба. Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для Сумської області. Відмічено пуски БпЛА типу “Shahed” з Курська,
Де зараз летять "Шахеди"
Рух ударних БпЛА
– пишуть оборонці неба.
– повідомляють у Повітряних силах.
Актуальний рух "Шахедів"
Де зараз ворожі дрони
– пишуть моніторингові канали.
Ударний БпЛА курсом на Броварський район Київщини,
Ударні БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину,
Зафіксовано запуск ударних БпЛА "Shahed-136/Гербера" з Орловської області. Орієнтовно за годину дрони наблизяться до Сумської області.
Ударні БпЛА у Сумській області рухаються курсом на Полтавську та Чернігівську області, пишуть оборонці неба.
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для Сумської області.
Відмічено пуски БпЛА типу “Shahed” з Курська,