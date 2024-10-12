У Київській та частині областей – повітряна тривога: росіяни атакують "Шахедами"

12 жовтня 2024, 20:22
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Автор: Маргарита Волошина

Ввечері 12 жовтня російські загарбники вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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21:50, 12 жовтня

Де зараз летять "Шахеди"

  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
  • Декілька груп БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на сході Київщини курсом на схід.
21:11, 12 жовтня

Рух ударних БпЛА

  • Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку.
  • БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини.
  • Група БпЛА з Полтавщини курсом на захід.
  • БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.
20:51, 12 жовтня

Ударний БпЛА курсом на Броварський район Київщини,
– пишуть оборонці неба.

20:42, 12 жовтня

Ударні БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину,
– повідомляють у Повітряних силах.

20:33, 12 жовтня

Актуальний рух "Шахедів"

  • БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
  •  БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
20:30, 12 жовтня

Зафіксовано запуск ударних БпЛА "Shahed-136/Гербера" з Орловської області. Орієнтовно за годину дрони наблизяться до Сумської області.

19:50, 12 жовтня

Де зараз ворожі дрони

  • Ударні БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.
  • Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород
19:30, 12 жовтня

Ударні БпЛА у Сумській області рухаються курсом на Полтавську та Чернігівську області, пишуть оборонці неба.

19:18, 12 жовтня

Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для Сумської області.

18:58, 12 жовтня

Відмічено пуски БпЛА типу “Shahed” з Курська,
– пишуть моніторингові канали.