У частині областей тривога: Кіровоградщині загрожує "Шахед"

14 липня 2024, 18:32
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Росія продовжує атакувати Україну з повітря. Зокрема, у частині областей знову оголосили повітряну тривогу.

У низці українських регіонів пролунали сирени. До оголошення відбоїв краще перебувати в укриттях.

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В частині областей – повітряна тривога

Сигнал про небезпеку не можна ігнорувати. До скасування небезпеки потрібно перебувати у сховищі або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя. тож не варто нехтувати власною безпекою. 

18:48, 14 липня

БпЛА змінив курс та повертається у напрямку Кривого Рогу.

18:39, 14 липня

Він продовжує рух

Повітряні сили сповістили, що дрон продовжує рух на Кіровоградщину. 

18:37, 14 липня

"Шахед" на Кривий Ріг

Пізніше написали про ударний дрон, який тримає курс на Кривий Ріг.

18:36, 14 липня

Повітряні сили про небезпеку з Півночі

Офіційно повідомили про ракетну загрозу. 

Автор: Вікторія Кульженко