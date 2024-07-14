У частині областей тривога: Кіровоградщині загрожує "Шахед"

Росія продовжує атакувати Україну з повітря. Зокрема, у частині областей знову оголосили повітряну тривогу.

У низці українських регіонів пролунали сирени. До оголошення відбоїв краще перебувати в укриттях.

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В частині областей – повітряна тривога

Сигнал про небезпеку не можна ігнорувати. До скасування небезпеки потрібно перебувати у сховищі або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя. тож не варто нехтувати власною безпекою.