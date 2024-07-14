У частині областей тривога: Кіровоградщині загрожує "Шахед"
Росія продовжує атакувати Україну з повітря. Зокрема, у частині областей знову оголосили повітряну тривогу.
У низці українських регіонів пролунали сирени. До оголошення відбоїв краще перебувати в укриттях.
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В частині областей – повітряна тривога
Сигнал про небезпеку не можна ігнорувати. До скасування небезпеки потрібно перебувати у сховищі або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя. тож не варто нехтувати власною безпекою.
БпЛА змінив курс та повертається у напрямку Кривого Рогу. Повітряні сили сповістили, що дрон продовжує рух на Кіровоградщину. Пізніше написали про ударний дрон, який тримає курс на Кривий Ріг. Офіційно повідомили про ракетну загрозу.
Він продовжує рух
"Шахед" на Кривий Ріг
Повітряні сили про небезпеку з Півночі
БпЛА змінив курс та повертається у напрямку Кривого Рогу.
Повітряні сили сповістили, що дрон продовжує рух на Кіровоградщину.
Пізніше написали про ударний дрон, який тримає курс на Кривий Ріг.
Офіційно повідомили про ракетну загрозу.