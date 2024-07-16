У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу
Російські окупанти вкотре тероризували населення України. Так, у вівторок, 16 липня, в низці регіонів країни оголосили повітряну тривогу.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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У Києві та низці областей оголосили відбій повітряної тривоги. Ракета продовжує рух в напрямку Київщини! Крилата ракета через Сумщину курсом на Чернігівщину! У Повітряних силах попередили про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, на Сумщині в напрямку Чернігівщини. У Київській області та частині областей оголошена тривога.
У Києві та низці областей оголосили відбій повітряної тривоги.
Ракета продовжує рух в напрямку Київщини!
Крилата ракета через Сумщину курсом на Чернігівщину!
У Повітряних силах попередили про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, на Сумщині в напрямку Чернігівщини.
У Київській області та частині областей оголошена тривога.