У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу

Російські окупанти вкотре тероризували населення України. Так, у вівторок, 16 липня, в низці регіонів країни оголосили повітряну тривогу.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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