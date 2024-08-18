Очікуються шквали та гроза: на Захід і ще низку областей суне негода
Джерело:ДСНС
У неділю, 18 серпня, в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях очікуються грози.
Також в Україні очікуються шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. В ДСНС повідомили, що через негоду був оголошений I рівень небезпечності, жовтий.
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До частини західних областей йде гроза
Найближчим часом частину західних та центральних областей України накриє негода.
За даними Укргідрометцентру, у найближчі 2 години з утриманням до кінця доби 18 серпня в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях грози,
– зазначили в ДСНС.
Українців просять дотримуватися наступних правил у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- не паркувати поруч із деревами автотранспорт.
Раніше синоптики розповіли, що до України прийшла друга хвиля спеки. Водночас у частині областей очікуються дощі та грози – подекуди опади можуть бути кілька днів поспіль.