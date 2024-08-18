Очікуються шквали та гроза: на Захід і ще низку областей суне негода

У неділю, 18 серпня, в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях очікуються грози.

Також в Україні очікуються шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. В ДСНС повідомили, що через негоду був оголошений I рівень небезпечності, жовтий.

Читайте також На Київ і область суне гроза: синоптики попередили жителів столиці

До частини західних областей йде гроза

Найближчим часом частину західних та центральних областей України накриє негода.

За даними Укргідрометцентру, у найближчі 2 години з утриманням до кінця доби 18 серпня в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях грози,

– зазначили в ДСНС.

Українців просять дотримуватися наступних правил у разі посилення вітру:

усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

не паркувати поруч із деревами автотранспорт.

Раніше синоптики розповіли, що до України прийшла друга хвиля спеки. Водночас у частині областей очікуються дощі та грози – подекуди опади можуть бути кілька днів поспіль.