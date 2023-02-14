Виникла парадоксальна ситуація, – ГУР про мобілізаційні заходи в Росії

В Росії тривають намагання зібрати населення, яке кинуть на війну проти України. При цьому відбувається це доволі парадоксально.

В ефірі 24 каналу представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пояснив, що в Росії сталася парадоксальна ситуація. Там відбувається "прихована мобілізація в умовах публічних мобілізаційних заходів й чинного указу про часткову мобілізацію, який Путін не скасував”.

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Він зазначив, що ворог стверджує начебто у них всі норми виконані, але мобілізаційні заходи й підготовка до другої повноцінної хвилі – триває. На це вказує багато перевірок та посилення реєстрів, обмеження на виїзд певних категорій громадян, а також інформаційні та політичні заходи.

Андрій Юсов додав, що зараз є нова теза про необхідність захищати існування та збереження Росії. Також відбувається продовження пропагандистської істерики з приводу війни начебто з НАТО, а не загарбницької війни проти України. Це підготовка й без того зазомбованого населення до наступної хвилі мобілізації.

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Які наративи ще може використовувати Росія під час нової хвилі мобілізації

"Базові наративи пропаганди вже сформовані й далі будуть додаватися та нашаровуватися. Але основа є, начебто Росія веде захисну війну, начебто проти всього НАТО, яке хоче знищити ту ж Росію й російський народ", – зазначив Юсов.

Подальші наративи будуть в бік шизофренії. Там буде все – й бойові комарі, й біолабораторії, й польські найманці, й начебто, що російські вояки – визволителі, а не мародери й вбивці,

– наголосив Андрій Юсов.

За його слова, реальність все ж їх наздожене й кількість знищених росіян в Україні зростає. Це означає, що скоро в Росії не залишиться жодної родини, яка б не втратила близької людини в цій ганебній війні проти України..

При цьому він зазначив, що росіяни все одно не поведуться так, як би мало б бути в якійсь демократичній державі з розвиненим громадянським суспільством. Адже це не демократична держава й там немає громадянського суспільства.

"Але яким би не було відсталим й тоталітарним це утворення під назвою Росія, безумовно наслідки будуть й там. В Кремлі цього бояться й саме тому зволікають, відтягують, додатково готують й пропагандистські обставляють підготовку до нової хвилі мобілізації. Тобто такі ризики для себе Кремль відчуває", – підсумував Юсов.

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