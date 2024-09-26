Купуватиме більше найманців: чому Путін категорично не хоче оголошувати мобілізацію

На російського диктатора Владіміра Путіна вже починає тиснути його оточення, аби він провів мобілізаційну кампанію. Однак цього робити диктатор вкрай не хоче через певний страх.

Професор оборонних досліджень, колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк розповів 24 Каналу, що у випадку оголошення мобілізації Путіну доведеться заперечити свій наратив про війну. Поки що Росія намагається закрити дефіцит людського ресурсу найманцями.

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Чому Путін категорично не хоче оголошувати мобілізацію

За словами Кларка, Путін не хоче оголошувати офіційну мобілізацію в Росії. Часткова мобілізація в 2022 році була небезпечна для нього політично.

Якщо російський диктатор наважиться зараз на ще одну часткову або ж повну мобілізацію, він би опинився в незручному становищі, змінивши весь свій наратив про війну в Україні.

Йому доведеться переконати росіян, що ця війна – війна за виживання Росії проти Заходу, а не агресивна війна проти України, якою вона є насправді,

– зазначив професор оборонних досліджень.

На думку Кларка, Путін зараз не є на межі такого рішення, він може не оголошувати про мобілізацію й до 2025 року, тому що росіяни успішно вербують для війни іноземних найманців. Вони за величезні бонуси та зарплати готові ризикувати та воювати проти України.

Однак це і створює великі проблеми на передовій для російської армії через погано навчених військових, а також викликає обурення, адже одні солдати можуть отримувати вдвічі чи навіть втричі більші гроші, ніж інші.

"Я думаю, що Росія намагатиметься цього та наступного року обійтись без мобілізації. Росіяни просто купуватимуть більше сил за кордоном та з інших частин Росії", – зауважив професор оборонних досліджень.

До слова, політична аналіткиня, російська опозиціонерка Ольга Курносова вважає, що російський диктатор не оголошує загальну мобілізацію, адже дуже боїться соціального невдоволення, бунтів або ж навіть революції. Федеральна служба охорони Росії проводить закриті опитування серед росіян та знає їхні настрої.