Які у Кремля плани щодо російської армії: Коваленко проаналізував заяви Шойгу та Путіна

Військове та політичне керівництво Росії останніми днями було дуже щедре на цинічні заяви. Під час так званої "прямої лінії" Владімір Путін сказав, що нібито у країна-агресора немає проблем з особовим складом й до військкоматів щодня приходить 1500 "добровольців".

Водночас очільник російського міноборони Сєргєй Шойгу поділився планами щодо збільшення чисельності армії. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, які наміри мають воєнні злочинці щодо мобілізації в Росії.

Зверніть увагу Путіну необов'язково робити оголошення, – політолог сказав, як відбувається мобілізація в Росії

"Все, що вони (Путін й Шойгу – 24 Канал) говорять – брехня, окрім цікавої деталі щодо їх планів", – зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Росіяни візьмуть паузу та перегруповуватимуться

Росія планує збільшити армію до 1,5 мільйона. Зараз російська армія налічує 1 мільйона 150 тисяч військовослужбовців. Це не виключно бойова частина, а й обслуговувальний персонал, медичні працівники та інші професії, які мають відношення до військової справи, але не беруть участь в бойових діях.

До того ж нещодавно Путін писав указ щодо збільшення російської армії на 170 тисяч осіб.

Якщо від 1 500 000 відмінусувати 1 150 000, то 170 000 не виходить. Отже, все це говорить про те, що після так званих президентських виборів у Росії відбудеться процес мобілізації. Країна-агресор залучить до війська як мінімум 350 000 росіян. Це досить реалістичні цифри, якщо рахувати втрати людського ресурсу протягом 2022 – 2023 років,

– мовив Коваленко.

Зараз на Сході України росіяни зазнають шалених втрат, які потрібно чимось компенсувати. Наступальні дії ворога продовжуватимуться до й після Нового року також будуть достатньо інтенсивні.

Після так званих виборів росіяни можуть зменшити свою інтенсивність. Я думаю, що окупанти навіть візьмуть оперативну паузу та розпочнеться перегрупування,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Ворогу треба буде відновлювати втрати. Отже, 350 000 це саме та кількість, яка може задовольнити потреби російської армії до кінця 2024 року для компенсації втрат.

На думку Коваленка, військово-політичне керівництво Росії у 2024 році розпочне мобілізацію більшу за ту, що відбувалася у 2022 році.

Часткова мобілізація в Росії