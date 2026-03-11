Наслідки точно будуть: Путін знайшов несподіване джерело, де брати людей на війну

В Росії хочуть позбавити призовників захисту, залишити без права на можливість гарантовано призупиняти рішення призовних комісій, якщо воно було заперечено в суді. Попри те, що Путін щиро вірить, що людські ресурси в Росії необмежені, вони все-таки закінчуються. Тому країна-агресорка вдається до таких дій.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила журналістка, психологиня Лариса Волошина, підкресливши, що мобілізаційний резерв Росії згідно зі статистичними даними був всього лише у двічі більшій ніж український, а втрати ворога на певних ділянках фронту в 10 разів перевищують.

На яку категорію росіян робить ставку Путін?

Зі слів журналістки, Росія вже максимально "повигрібала" живу силу для війни з в'язниць, як наслідок – з початку 2022 року там закрилось орієнтовно 90 місць позбавлення волі. Вона наголосила, що на війну женуть не лише ув'язнених чоловіків, а й жінок.

Все маргінальне і не потрібне Росія вже знищила. Вона завдяки контрактам позбирала звідусіль людей, заманивши мільйонними виплатами, звісно, що люди з периферій підписували їх і загинули на війні,

– озвучила Волошина.

Втрати Росії на полі бою зростають, тож Кремлю доводиться думати над тим, де брати нову живу силу. Оголошувати мобілізацію у Москві не хочуть, бо й так є проблеми з робочою силою, зокрема у сфері логістики, на залізниці. Зі слів журналістки, російський диктатор вирішив нині робити ставку на молодь, саме її посилено відправляти на фронт.

"Він розмірковує так, що який сенс від молодої людини? Мурманську електромережу вона не відремонтує, вагон не завантажить. Тому для Путіна зараз цей "молодняк" такий же беззмістовний як були ув'язнені. Незрозуміло, чому він так вирішив, бо російські мами – це ж не маргінали, але Росія згрібає людей по університетах", – наголосила Волошина.

Вона розповіла, що у російських ВУЗах почалась кампанія з вербування на фронт. Якщо студент не зміг здати залік, його відраховують і в навчальний заклад одразу навідується працівник військкомату, який тисне, аби той підписував контракт з міноборони.

Чому в Росії думають, що цей контингент, а саме родичі студентів, спокійно стерплять "могилізацію", "м'ясні штурми"? Тенденція очевидна і зрозуміла, Путін вирішив, що єдиний ресурс, який в нього залишився – це молоді люди від 18 років, які ще не потрібні в народному господарстві, не навчені, тому відправлятимуть їх на "м'ясо",

– озвучила психологиня.

Волошина прогнозує, що від такої політики очільника Кремля варто точно очікувати наслідків. Вони можуть виявитися для Путіна вкрай негативними.

До відома! В Росії триває "полювання" на студентів. Їм обіцяють службу в тилах, в підрозділах БпЛА, академічну відпустку на період служби й грошові одноразові виплати, які становлять від 1,9 до 4,7 мільйона рублів. Проте родичі тих, хто зголосився їхати на фронт, сигналізують, що обіцянки виявляються порожніми, молодь опиняється на передовій, її гонять у штурми.

До чого вдається Росія, аби поповнити військо?