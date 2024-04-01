Путін уже вичерпав 2 резервуари: звідки Росія бере охочих на війну

У Росії, найімовірніше, планують мобілізувати більш як 300 тисяч осіб. Владімір Путін уже вичерпав 2 резервуари: ув'язнених – їх можуть набирати лише з майбутнім поповненням; осіб з Центральної Азії, які раніше хотіли отримати російське громадянство – тепер такого не буде через теракт у "Крокусі" начебто за участі таджиків.

Проте, як розповіла 24 Каналу голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, у Кремлі ще мають ким поповнити ряди російської армії. Зокрема, 1600 співробітників Федеральної служби виконання покарань Росії пішли на війну. Слідчі, силовики та прокурори стоять у чергах, аби відправитися на фронт. А все через зарплату, яку щоразу підвищують, щоб ставало ще більше охочих "захистити родіну".

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Залишки тюремників та корінні росіяни

За словами Романової, у Росії дійсно закінчуються ув'язнені, яких можна мобілізувати. Уже дійшли до людей, які сидять під домашнім арештом і тих, кого щойно затримали.

Деякі чоловіки навіть не чекають слідства та вироку суду, а стоять у велетенських чергах у СІЗО "Ведмідь", що в Москві, аби за власним бажанням відправитися на війну.

Тепер же черга дійшла до корінного російського населення. Найімовірніше, поки призивати до російської армії не будуть жителів великих міст, як-от Москви чи Пітеру.

Викрадені українські ув'язнені

Також Кремль може змусити воювати проти України 3 тисячі ув'язнених, яких викрав з окупованої території Херсонської області. Їх розподілили по півдню Росії та у Криму. Багато чоловіків відмовляються йти в російську армію та щойно у них закінчується строк, благодійні фонди їх перевозять до України.

Та фіксуються випадки, коли деяким українським тюремникам почали переглядати строки у російських судах. Їм скорочують перебування у в'язниці на 6 та навіть 10 років. Вони не повертаються до України, а досиджують свій строк. Найчастіше – це люди, яких судили за педофілію та різні сексуальні злочини.

Я не розумію, навіщо це робиться. У мене є лише одна версія – їм немає, куди діватися. У Росії немає ні кола ні двора. Їм немає, де жити, їх не візьмуть на роботу. Шлях у них один – на війну,

– наголосила Ольга Романова.

Як ув'язнений москвич 2 рази воював на фронті в Україні

У 2023 році 51-річний москвич, якого раніше судили за важкі тілесні ушкодження, унаслідок яких загинула людина, отримав строк та відправився на війну. Через пів року повернувся та скоїв злочин, пов'язаний із викраденням майна. Його знову посадили й він вкотре поїхав на так звану "СВО".

Через 6 місяців вчергове приїхав до Росії, зустрів безталанну дівчину та вбив її. Його взяли на "теплому трупі". Я впевнена, що він знову піде на фронт. Це такий колообіг. І медаль у нього є за відвагу. Він ходив і пишався нею. Такі ось справи,

– зазначила Ольга Романова.

Мобілізація у Росії