Частково винен, – батько вбитої на зйомках українки Гатчінс про Болдвіна

Батько вбитої на зйомках українки Галини Гатчінс Анатолій Андросович вважає, що американський актор Алек Болдвін "частково винен" у загибелі операторки, оскільки здійснив вистріл.

Чоловік упевнений, що знаменитість натиснув на курок і здійснив постріл. Тому Андросович "не може зрозуміти" поведінку актора.

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Чоловік переконаний, що револьвер не стріляє до натискання на спусковий гачок.

Мені ясно, що Болдвін здійснив постріл із руки, тому мені важко зрозуміти, чому він не може нести часткову відповідальність за смерть моєї доньки... Алек частково винен у тому, що вистрілив,

– сказав батько Гатчінс.

Антросович також запитав, чому Алек видалив серію повідомлень у твітері, написаних після випадкового вбивства колеги за зйомками. Крім того, чоловік не розуміє, чому був постріл під час репетиції сцени.

Син Гатчінс важко переживає смерть мами

Чоловік додав, що його 9-річний онук Андрос, син Галини, тяжко переживає смерть мами.

Андрос повільно повертається до життя, але це величезний удар для нас,

– сказав Анатолій.

Що відомо про загибель Гатчінс

На зйомках фільму "Іржа" 22 жовтня американський актор Алек Болдвін випадково застрелив українську операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соуза.

З'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.

На Болдвіна подала позов Мемі Мітчелл – помічниця режисера фільму. Вона наголосила, що у сценарії "Іржі" не було епізоду з вистрілом. Жінка вважає, що актор повинен був сам перевірити, чи револьвер заряджений, або ж попросити, щоб хтось з команди зробив це при ньому.

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